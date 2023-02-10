Организаторы проекта:

Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь, Центр международных исследований ФМО БГУ, молодежное общественное объединение «Движение вперед» и научно-культурное учреждение «Евразийское Партнерство».

Лидерская платформа «Команда будущего» — это проект по поиску, продвижению и обучению молодых лидеров Беларуси (от 18 до 35 лет) теоретическим и практическим навыкам в сфере лидерства и государственного управления.

Регистрация будет проходить с 7 февраля по 3 марта 2023 года.

В рамках проекта участников ждут тренинги по мастерству публичных выступлений, развитию лидерских качеств и технологиям межличностных коммуникаций.

Пятый набор Лидерской платформы «Команда будущего» пройдёт в марте-апреле 2023 года и будет состоять из 4-х мероприятий.

День проведения – суббота

Помимо тренингов участников ждут «Парламентские дебаты», деловая игра «Модель СНГ», форсайт-сессия, посвященная образу будущего Республики Беларусь и одно инновационное мероприятие, формат которого узнают только участники проекта.

По итогам 4-х мероприятий участники получат официальные СЕРТИФИКАТЫ от организаторов.

Участие в проекте БЕСПЛАТНОЕ

Место проведения мероприятий: г. Минск.

Как принять участие?

Отправить заявку на электронную почту:

FutureTeam.by@gmail.com

В заявке указать:

1. Вашу фамилию, имя и отчество;

2. Дату рождения;

3. Ваше учебное заведение, специальность и курс (или вашу должность и место работы);

4. Ссылки на ваши социальные сети;

5. Достижения в сфере учебы, работы или общественной деятельности (при наличии).

6. К заявке необходимо прикрепить ваше фото.

Образец заявки

1. Иванов Иван Иванович;

2. 03.03.2003 г.;

3. Факультет международных отношений БГУ, специальность «Международные отношения», 2 курс;

4. https://vk.com/public67645802;

5. Участник двух республиканских конференций и одного круглого стола. Автор трех научных публикаций. Проходил практику в Мингорисполкоме. Владею английским и немецким языками. Включен в Республиканский банк данных одаренной молодежи;

6. Фото.

Кто может подать заявку?

Граждане Республики Беларусь от 18 до 35 лет.

Последний день приема заявок: 3 марта 2023 года.

Количество отобранных участников: 40 человек.

Официальный канал Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь