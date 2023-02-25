Скажете, дружбы в политике не бывает? Давайте разбираться. Не будем далеко ходить и возьмем белорусов и россиян, тем более что с обеими меня связывают неразрывные узы. Я родилась и выросла в России, вышла замуж за белоруса и уже почти четверть века Беларусь – моя вторая родина. Здесь мой дом, моя семья, работа, друзья и, что немаловажно, ощущение мира, спокойствия и благополучия.

Я искренне считаю, что дружбе между нашими народами можно только позавидовать, ведь у нас общие корни, взгляды на глобальные вопросы и простые вещи. А еще у нас и общая история, и общая Победа, на фундаменте которых мы строим отношения сегодня. Как иначе объяснить, когда русские поисковики, не раздумывая, отправляются в дальний путь с благой миссией, чтобы передать останки наших погибших воинов. Помните, мы писали о руководителе поискового отряда «Суворов» Ольге Стружановой из Отрадного, которая привезла останки и личные вещи уроженца Бацуни, красноармейца Захария Пинчукова? Наши люди, русские и белорусы, и здесь выиграли бой длиной в 80 лет.

Как объяснить нескончаемые потоки белорусов и россиян, гордо несущих 9 Мая портреты своих дедов и прадедов в праздничном шествии. Все они от мала до велика гордятся и помнят подвиги своих героических предков и общую Победу над фашизмом.

Но крепкая дружба между Беларусью и Россией – это результат всестороннего сотрудничества и на государственном уровне. К примеру, экономическому взаимодействию наших стран можно только позавидовать. На недавней встрече в Москве президенты двух стран констатировали о том, что по итогам 2022 года Россия и Беларусь имеют беспрецедентный оборот товарами и услугами в $50 млрд. Наладилось сотрудничество между предприятиями. Сегодня уже нет никакой конкуренции у МАЗа и КАМАЗа: Беларусь выпускает комплектующие для КАМАЗа, КАМАЗ – для Беларуси. В самолетостроении белорусы делают уже для МС-21 и Superjet 100 до тысячи комплектующих, а все 28 союзных программ выполнены практически на 80%. Вот это и есть настоящая дружба и сотрудничество.

А вот пример другой «дружбы», между Украиной и США, где одна из сторон всеми силами старается дружить, чтобы получить необходимое ей вооружение и продолжать военные действия, а вторая позволяет с собой дружить, преследуя корыстные цели главенства в мировом сообществе. Впрочем, США и со всеми остальными странами дружат по такому же принципу. Вот лишь последний пример. 20 февраля Байден покинул Вашингтон без какого-либо анонса, чтобы отправиться на встречу с Зеленским и Дудой. В Украине он пробыл несколько часов. Демонстративно прошелся с Зеленским по Михайловской площади для журналистов, объявил об очередной поставке критически важного оборудования и быстро уехал обратно в Польшу: там его ждал собеседник куда поважнее.

А ведь наш Президент на встрече с журналистами приглашал Байдена в Минск, чтобы через прямые переговоры с Владимиром Путиным разрешить украинский кризис и остановить кровопролитие. Но, как тут же предположил Александр Лукашенко, Байден поедет в Польшу, «потому что Польша – гиена Европы, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы». Так и случилось. Видимо, такая дружба пока устраивает всех тех, кому не нужен мир.

Наталья ЛОГУНОВА