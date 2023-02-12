В прошлом году на территории района зарегистрировано 276 преступлений, что на 10,7% меньше, чем в 2021-м (309). В целом по Гомельской области произошло снижение уровня преступности на 2,2%.

Несмотря на уменьшение с 78 до 71 числа преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, в 2022 году удельный вес таких преступлений вырос с 30,6% до 31,7%, что незначительно ниже среднеобластного показателя (33,8%).

Благодаря принимаемым профилактическим мерам по пре-дупреждению семейно-бытового насилия, пьянства, асоциального поведения со стороны определенной категории граждан сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан с 10 до 3. Последствиями преступлений данной категории стало причинение тяжких телесных повреждений 3 лицам. По данным фактам прокуратурой района проведены проверки и установлено, что преступления совершены 4 лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения: в одном случае жертвой стал близкий родственник (мать), в двух – лица, с которыми у обвиняемых возник конфликт на почве личной неприязни.

В 2022 году прокуратурой района заявлено 3 иска об ограничении в дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, 2 из которых судом удовлетворены. В 2021-м году подготовлено такое же количество исков, однако удовлетворенность была ниже – удовлетворено только 1 исковое заявление.

В первом полугодии ОВД и другими субъектами профилактики не выявлено ни одного лица, в отношении которого возможно было собрать материалы об ограничении в дееспособности.

Проведенной прокуратурой района проверкой деятельности субъектов профилактики по выявлению в 2022 году лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и ставящими тем самым свою семью в тяжелое материальное положение, установлено, что причинами, снижающими результативность данного вида деятельности, являются отсутствие должного представления о профилактическом эффекте этой работы, достаточных знаний о регламентирующих ее положениях законодательства, а условием – длительное игнорирование вопросов организации и координации этого вида деятельности со стороны ответственных должностных лиц райисполкома.

В минувшем году в структуре преступности, как и прежде, преобладали кражи, причем наблюдается значительный рост их числа – со 118 до 133. Но и заметно улучшилась раскрываемость данного вида преступлений – раскрыто 74,4% преступлений (в 2021-м – 69,5%). По данному показателю ОВД райисполкома является одним из лидеров среди подобных подразделений области (среднеобластной показатель – 57,6%). Условием, способствующим совершению данного вида преступлений, особенно лицами, ранее судимыми и находящимися в состоянии алкогольного опьянения, является отсутствие постоянного профилактического воздействия на них со стороны представителей органов местной исполнительной власти, обладающих информацией об их материальном положении и образе жизни, а также со стороны структур райисполкома, призванных обеспечивать их занятость.

Несколько снизился уровень преступлений, совершаемых с использованием компьютерной техники. Всего зарегистрировано 19 таких преступлений (в 2021 году – 24). В подавляющем большинстве (16) уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 212 УК по фактам хищения денежных средств с карт-счетов граждан посредством использования реквизитов банковских карточек, которые злоумышленники узнавали обманным путем, представляясь сотрудниками службы безопасности банков, сотрудниками милиции, продавцами товаров на электронной торговой площадке «Куфар». Наиболее действенной мерой по профилактике данного вида преступности остается пропагандистская деятельность всех субъектов профилактики.

Значительно, с 20 до 9, сократилось число выявленных на территории района преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В то же время данное обстоятельство не следует трактовать как снижение преступной активности: ряд преступлений в этой сфере, начавшихся в нашем районе, был пресечен на территории соседнего Жлобинского района, где они и поставлены на учет.

Правоохранительными органами области в 2022 году на территории района выявлено 3 коррупционных преступления (в 2021-м – 9).

За прошлый год зарегистрировано 7 преступлений, совершенных 6 несовершеннолетними (в 2021-м – 1). В связи с резким ростом подобного рода преступлений в мае 2022 года проведено районное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией, на котором были выработаны мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, определены ответственные лица и сроки исполнения. Следует отметить, что принятые субъектами профилактики меры позволили добиться стабилизации уровня преступности несовершеннолетних: во втором полугодии совершено 1 преступление одним несовершеннолетним.

Прокуратурой района проведен значительный объем работы по надзору за соблюдением законодательства в сфере агропромышленного комплекса, в том числе регламентирующего порядок кормления и содержания крупного рогатого скота. В прошлом году в сельскохозяйственных предприятиях района пало 1928 голов КРС, что на 2,5% больше, чем в 2021-м (1879). Прокуратурой района с выездом в хозяйства проведены проверки соблюдения требований законодательства при выращивании и содержании КРС, которыми установлено, что причинами падежа, как и в прошлые годы, являются: халатное отношение к процессу кормления и содержания молодняка, несоблюдение технологии кормления, несбалансированность рациона кормления ввиду отсутствия достаточного количества качественных кормов, недостатки при содержании скота и другие. Причем устранение или недопущение ряда нарушений не требовало значительных трудовых и финансовых затрат.

По результатам проверок прокуратурой района в Буда-Кошелевский райисполком внесено 2 представления, в хозяйства – 3, вынесено 20 предписаний (из них 2 по статистике), 1 постановление о привлечении к материальной ответственности за возврат некачественного молока в отношении 1 лица на сумму 185,79 руб., 1 лицо привлечено к материальной ответственности за падеж КРС на сумму 68,15 руб., к административной ответственности привлечены 6 лиц, к дисциплинарной – 31.

На значимость вопроса наведения порядка в агропромышленном комплексе Президентом Александром Лукашенко обращено внимание на состоявшемся 5 июля 2022 года совещании. Работа по обеспечению сохранности поголовья КРС, недопущению сокрытия падежа является приоритетным направлением деятельности сельхозпредприятий и райисполкома в 2023 году. В соответствии с этими задачами будет организована и надзорная деятельность прокуратуры района. Повысить ее эффективность планируется за счет акцентирования ответственности за падеж на руководителях сельхозпредприятий и ответственных должностных лицах райисполкома. Особое внимание будет уделено деятельности сельхозпредприятий, в которых в 2022 году произошел наибольший падеж КРС.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива редакции