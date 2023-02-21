Сегодня в центральной районной библиотеке для старшеклассников прошло профилактическое мероприятие «Толерантность и правонарушения среди молодежи», участие в котором приняла инспектор по делам несовершеннолетних ОВД райисполкома Наталья Голубева.

Мероприятие было направлено на формирование гражданской позиции, правовой и нравственной культуры подростков, расширение знаний о понятиях «мелкое хулиганство», «преступление», «административное правонарушение».

Как отметила Наталья Голубева, такие мероприятия проводятся для того, чтобы в очередной раз рассказать подросткам, что хорошо, а что плохо. На конкретных примерах показать, что ждет тех, кто нарушит закон или начнет употреблять наркотики, алкоголь. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних заинтересованы в том, чтобы дети, если и ошибались где-то, то быстро становились на путь исправления и возвращались к нормальной жизни.