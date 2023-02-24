Итоги работы за прошлый год подвели на коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома. Определили также приоритетные направления деятельности на 2023-й.

– Нам есть чем гордиться, мы имеем замечательные проекты, которые стартовали в Год исторической памяти и продолжатся в этом году. С учетом опыта районы уже имеют наработки, новые идеи. Стоит задача максимально привлечь население в эти проекты, – обозначил планы начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Денис Езерский.

В 2022 году Гомельщина встретила фестивали «Вытокi» и «Клiч Палесся», День белорусской письменности. Прошли патриотические автопробеги, форумы, диалоговые площадки. В свою очередь творческие коллективы области привезли несколько десятков наград с международных конкурсов, а Гомельский дворцово-парковый ансамбль и фольклорный коллектив «Таняжанка» Лельчицкого района получили спецпремии Президента Республики Беларусь.

Сплотились жители области в прошлом феврале, когда в Беларусь начали въезжать украинские беженцы: под эгидой Красного Креста им оказывали помощь и поддержку. Высокую оценку получила и работа идеологического актива во время электоральной кампании по проведению республиканского референдума. Активными партнерами власти стали общественные организации и объединения. В их числе «Белая Русь», фонд мира, БРСМ и другие.

По словам главного идеолога области, за прошлый год задания госпрограмм выполнены в полном объеме, учреждения культуры и молодежные организации с поставленными задачами справились, великолепно отработали журналисты. Наградой для активных работников сферы культуры, СМИ и идеологической работы стали почетные грамоты, благодарности от Администрации Президента, Министерств культуры и информации.

Конечно, есть над чем работать: активизировать свое присутствие в соцсетях, не упускать молодых специалистов – их закрепляемость увеличилась за пять лет с 55% до 70%, но это не предел. Библиотекам стоит найти новые формы взаимодействия с читателями, улучшать материально-техническую базу.

В планах на этот год – продолжить выпуск тематических изданий. Например, издательский дом «Гомельская праўда» готовит книгу о геноциде жителей Гомельщины и совместно с областным музеем военной славы выпустит полноцветный фотоальбом «Гомельщина героическая», посвященный памятным местам воинской славы, людской скорби времен Великой Отечественной войны.

В этом году на Гомельщине пройдут два республиканских фестиваля народной культуры: «Берагіня» в Октябрьском районе и «Аўцюкi» в Калинковичском, а также обряд «Чырачка» в агрогородке Тонеж Лельчицкого района. Миротворцы региона подключатся к проектам по поддержке и чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников села, педагогов, многодетных семей. По традиции пройдут марши мира, уроки памяти, молодежные форумы. По предложению областного отделения Белорусского фонда мира в регионе возродится акция #Маёйкраiне.

Жители Гомельщины будут участвовать в мероприятиях по сохранению исторической памяти, работать на молодежных стройках, пройдут субботники и сбор средств. Список известных мемориалов «Ола» и «Партизанская криничка» пополнится реконструированным комплексом в Озаричах. Именно такие проекты помогут людям глубже прочувствовать нашу общую историю и то, что мы должны ценить. А это и есть залог сохранения мира.

В работе коллегии приняли участие начальник главного управления информационной политики и общественного развития Администрации Президента Татьяна Шендик, начальник управления электронных СМИ и интернет-ресурсов Министерства информации Лариса Телица, заместитель начальника отдела по организации научно-проектного и методического обеспечения управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Инга Тимофеева.

– Особый оттенок году в вашем регионе придали внешнеполитические обстоятельства. Пришлось перестраиваться, – констатировала Татьяна Шендик. – На Гомельщине создана действенная система идеологической работы, подобраны мотивированные кадры, идет поиск новых форм и методов деятельности.













































































Источник: http://gp.by

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