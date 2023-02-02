В Беларуси появились новые методы операций на позвоночнике у онкологических пациентов, после которых они возвращаются к обычному образу жизни и даже труду. Об этом журналистам сообщил заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Сергей Красный, передает корреспондент БелТА.

Ежегодно в центре проводится от 50 до 70 научных проектов, отметил Сергей Красный. Они касаются практически всех направлений онкологии. При этом в последние годы отмечается интеграция усилий различных научных организаций, то есть проекты выполняются уже в кооперации с организациями Академии наук, БГУ, различными производственными предприятиями. Примером может служить разработанное лечебное питание Nova Vita, представленное на выставке «Беларусь интеллектуальная», и ряд других проектов.

«Один из интереснейших проектов — разработка новых методов лечения поражения позвоночника. Это очень сложное направление. Раньше пациенты с первичными опухолями или метастазами в позвоночнике были обречены практически на обездвиженность, несмотря на то, что продолжительность их жизни могла быть достаточно значительной благодаря успехам противоопухолевого лечения. Но тем не менее качество их жизни было неудовлетворительным. Сейчас разработаны методы операций на позвоночнике, когда удаляются пораженные разрушенные позвонки и либо протезируются (уже есть протезы позвонков белорусского производства), либо используются различные фиксирующие операции. Пациенты после таких операций могут вести практически обычный образ жизни, даже иногда возвращаться к труду и получать назначенное противоопухолевое лечение. То есть принципы лечения пациентов данного направления кардинально меняются прямо у нас на глазах», — рассказал Сергей Красный.

Источник: http://gp.by

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