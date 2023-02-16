Детей до двух лет необходимо кормить по определенным правилам, отступление от которых может привести к тяжелым последствиям. Какие продукты нельзя давать малышам этого возраста, в видео, опубликованном в TikTok, рассказала врач-педиатр.



Доктор предупредила, что в рационе малышей до двух нет не должно быть добавленного сахара.

– До двух лет не стоит давать детям травяные чаи и настои, а также добавленный сахар. Американская академия кардиологов и Всемирная организация здравоохранения не рекомендуют давать малышам сахар до двух лет. В свою очередь британские ассоциации запрещают кормить продуктами с добавленным сахаром детей до четырех лет. Хочу напомнить, что во фруктах нет добавленного сахара, поэтому их давать можно, – отметила педиатр.

Кроме того, доктор сообщила, что малышам до года нельзя давать не только добавленный сахар, но также цельное молоко, мед и любые напитки, кроме воды.

Педиатр также рассказала, как правильно вводить аллергены в рацион детей.

– Большинство пищевых аллергенов нужно ввести до года в микродозах. Отложенное знакомство с аллергенами повышает риск развития пищевой аллергии в будущем. Раннее введение таких продуктов в рацион способствует развитию толерантности к аллергену, – обратила внимание врач.

Кстати, ранее врач-педиатр Валерий Андриенко рассказал, как правильно начинать прикорм ребенка. По его словам, в рацион обязательно нужно включать кисломолочные продукты, богатые полезными для здоровья малыша веществами. Другие рекомендации – в нашем материале по ссылке.

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