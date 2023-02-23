Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, солдаты и офицеры запаса, жители Будакошелевщины!

Примите искренние поздравления с праздником мужества и воинской доблести – Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

Мы гордимся героическими страницами нашей истории, бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и дедов, отдаем дань уважения сильным духом людям, посвятившим свою жизнь служению Родине. Мы чествуем тех, кто сегодня стоит на защите рубежей Отечества, укрепляет обороноспособность страны.

Низкий поклон ветеранам войны, вечная память павшим воинам.

Желаем вам больших побед в любых начинаниях, быстрых и смелых решений, жизненной энергии и оптимизма, деловых успехов, доброго здоровья и мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Председатель районного

исполнительного комитета

Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного

Совета депутатов

Наталья КИСЕЛЕВА