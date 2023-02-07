Польские силовики выбросили труп беженца на территорию Беларуси, сообщили БелТА в Государственном пограничном комитете.

Политика польских властей, которая узаконила жесткое обращение с беженцами, продолжает убивать людей. 4 февраля в пяти метрах от заграждений на границе с Польшей белорусские пограничники обнаружили труп иностранца, предположительно, гражданина Ирака 2001 года рождения. Тело мужчины находилось в непосредственной близости от водопропуска в польском заграждении. Решетки, которые закрывают технологическое отверстие, имеют возможность подниматься с польской стороны. По предварительной информации, именно через водопропуск труп был перемещен на территорию Беларуси.

Как отметили в ведомстве, с начала миграционного кризиса на границе с Польшей это двенадцатая смерть беженца в результате действий польских силовиков.

Источник: http://gp.by

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