Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с 1 февраля 2023 года увеличиваются, сообщает БЕЛТА.

Пособия выросли на 9%. На первого ребенка его размер теперь будет составлять Br605,99, на второго и последующих детей — Br692,56, на ребенка-инвалида — Br779,13.

В Министерстве труда и социальной защиты ранее поясняли, что размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерассчитываются два раза в год: с 1 февраля и с 1 августа.

Такое пособие на первого ребенка составляет 35%, на второго и последующих детей — 40% и на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения — 45% среднемесячной зарплаты работников в республике за квартал.

В целом на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в текущем году будет затрачено Br2 млрд.

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