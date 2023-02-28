Великий пост начался у православных 27 февраля. Он продлится до 15 апреля и является одним из самых строгих. Установлен в память о том, как после своего крещения Иисус Христос 40 дней без воды и еды находился в пустыне. Речь не только об отказе от пищи животного происхождения в этот период. Главное в пост — посвящение времени Богу. Через молитву, участие в богослужениях, чтение Священного Писания, деятельную любовь к ближнему. Ограничение в пище и развлечениях должно помогать человеку приблизиться к духовному.

Протоиерей Андрей Лемешонок дал совет, как соблюдать пост мирянам:

— Что мы понимаем под постом? Только воздержание от пищи, каких-то ненужных встреч, развлечений? Может, нужно смотреть глубже? Это касается нашего молитвенного правила, внутренней перемены. Ведь можно все свести к диете. Ради Христа я должен освободить какое-то время для особой молитвы, для того, чтобы впитать в себя то, что буду слышать в храме. Потому что без храма, без богослужения пост не имеет смысла. Каждая неделя поста — это все пища духовная, это размышления, то, чем я должен насытить свою душу. Тело должно немножко потерпеть, оно должно быть ограничено в еде, а душа больше напитаться. Начинайте воздержание. Но у каждого свои задачи, особенности, семейные обстоятельства, работа… Хотя мне кажется, если с верой подходить к посту, то он не ослабляет физические силы человека. Наоборот, укрепляет.

Священнослужитель напомнил, что у каждого из нас большой потенциал, но мы его не используем в полной мере. Однако к ограничениям в пище нужно подходить с рассудительностью, у каждого свои особенности организма, заболевания и отказ от каких-то продуктов может нанести вред здоровью.

— Пост должен, наоборот, укрепить здоровье. Но здесь нет общих рекомендаций. Начать нужно хотя бы с малого: верный в малом верным будет и в большом… Пост — это не диета, не лечебное голодание. Пост — это самоконтроль. Пост — это внимание к своему внутреннему человеку. И всё это — ради бессмертной души. Ограничить тело и дать душе больше свободы — это очень важно для нас, потому что иногда тело заслоняет всё… И наши желания иногда вредят нашей внутренней жизни.

Увидеть себя – задача этого периода. Пост должен быть не в тягость, а в радость.

Источник: http://gp.by

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