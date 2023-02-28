Начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан осветил на брифинге темы ценообразования, импортозамещения, сезонных колебаний цен и наличия на прилавках витаминной продукции.

Постановление Совмина № 713 о регулировании цен на внутреннем рынке страны возымело свое конкретное действие: индекс потребительских цен если и меняется, то в сторону снижения. Гомельщина, к слову, занимает второе место среди регионов республики, у нас этот индекс один из самых низких. А за последний месяц снизился еще на 1,2%.

Вопреки всем скептикам, подчеркнул Александр Качан, на потребительском рынке нашей области не произошло за последнее время ни резких колебаний цен, ни сужения каких-либо товарных групп или их выпадения из ассортимента. Все белорусские производители продолжают выпускать в полном объеме свои товары. Да, санкции оказали влияние, по импортной продукции небольшое сужение определенных групп товаров наблюдается. Однако альтернативное предложение было и сохраняется, уход одних поставщиков подстегнул активность других производителей, охотно занявших освободившиеся ниши.

Колебания цен в сторону роста всё же можно наблюдать на прилавках, как правило, они связаны с сезонными товарами, например, фруктами и овощами. Действительно, до нового урожая производство продукции «не в сезон» сопряжено для отечественных производителей с повышенными затратами. На огурцы, скажем, поднялись ценники по простой причине: культура тепло- и светолюбивая, ее выращивание зимой обходится в копеечку. Российские огурцы дешевле из-за меньших расходов на энергоресурсы в братской стране. Однако и в Беларуси с удлинением светового дня цена будет падать. Томатов же, перцев, капусты, а также картофеля, гречки и других круп у нас хватает самих. Круглый год на прилавках есть белорусская зелень. Завозятся лишь некоторые сорта лука, яблок, но это незначительные объемы. Предсказуемо будут подрастать цены на тропические, субтропические фрукты и овощи, но здесь объяснение логичное — не сезон.

Так или иначе, отсутствие дефицита на основные группы товаров, продовольственных и непродовольственных, широкий ассортимент и доступность цен (инфляция к концу года не должна превысить 8%) — то, что уверенно прогнозируют специалисты у нас, на Гомельщине, да и во всей стране.

Источник: http://gp.by

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