Всем привет, я Андрей Сыч, – это выпуск «Просто о сложном» на канале «Правда блог». Попытка государственного переворота в 2020 году встряхнула белорусское общество. Многим это показалось беспрецедентным и ужасающим. На самом деле, подобные события разворачиваются практически каждую электоральную кампанию. При этом даже мантры об украденных выборах остаются неизменными. Сегодня сложно судить: магнитные бури или остатки совести стали причиной повальных политических каминг-аутов. Один за другим оппоненты Александра Лукашенко начали признавать его победу на президентских выборах. Давайте разбираться.

После президентских выборов 1994 года проигравшие были крайне подавлены тем, что белорусское общество не поддержало их «прогрессивный» путь развития. Он предусматривал приватизацию предприятий по заветам западных советников и отрыв от России. Реванш пытались взять на улицах страны. Раскачивали общественное мнение и к 1996-ому году устроили попытку государственного переворота. Для этого в Беларусь даже привезли украинских радикалов из УНА-УНСО. На улицах Минска начали переворачивать машины и скандировать узнаваемые кричалки.

Завершился этот праздник неповиновения абсолютно закономерно и справедливо. Скажем так, за кратами оказались одни из первых «политических» заключённых. Один из участников избирательной кампании 1994 года и лидер протестов Зенон Позняк спустя десятилетия весьма задорно признаёт, что идеи Александра Лукашенко находили в белорусском обществе значительный отклик и интерес:

– За Лукашенко реально проголосовало больше, чем за меня. Это реально было, это реальная ситуация.

В 2006 году на очередных президентских выборах с разгромным отрывом победил Александр Лукашенко. Он набрал более 82 процентов голосов. Политические оппоненты объявили выборы сфальсифицированными и призвали к протестам. Причём условно бить в кастрюли начали до объявления результатов. То есть выборы фактически не были самой целью. Они и так прекрасно понимали свой уровень поддержки в белорусском обществе. 20 марта на Октябрьской площади Минска приняли «Декларацию народа Беларуси» с требованием повторных выборов. В этот же день начали устанавливать палатки и свозить массовку со всей страны. Самое мерзкое в этой ситуации, что организаторы владели реальной картиной происходящего и умышленно толкали людей на преступления:

– Согласно официальным данным, вы набрали 6 процентов голосов и заняли второе место после Лукашенко. Первое, мы вынуждены отметить, что всё-таки вы признаёте, что проиграли ему? – Абсолютно признаю.

Обвинения в фальсификациях – устоявшаяся и во многом утомившая мантра, которая звучит в адрес Александра Лукашенко на протяжении всей его политической карьеры. При этом пресловутые оппозиционеры начинают фальсификации с момента сбора подписей за кандидатов. Так произошло и в 2010 году:

– Некляев, я и Санников – три человека, которые собрали подписи. Всё остальное было наброшено, скопировано и так далее».

Романчук, конечно же, набросил пуха на себя и товарищей. Тут сомневаться не приходится. Но в итоге эти откровенные людоеды повели толпу в 2010 году штурмовать Дом правительства. Были закономерные задержания и соответствующие сроки. Инструментом заработка на политической активности выступают сломанные судьбы простых белорусов. В 2020-м политические спекулянты в очередной раз бросили людей под административные и уголовные сроки. Действуют по принципу — без дурака и жизнь плоха.

Источник: http://gp.by

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