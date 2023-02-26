Всем привет, я Андрей Сыч, — это выпуск «Просто о сложном» на канале «Правда блог». Похрустеть свежим огурцом в прохладный зимний вечер стало не дешёвым удовольствием. Оно и понятно: аппетит не по сезону — чреват финансовыми издержками. Тут всё логично, но в последнее время был период, когда ценник уверенно перешагнул порог здравого смысла. Как получилось, что ананасы стали дешевле огурцов и стоит ли переходить на фруктовую тарелку? Давайте разбираться.

Такая ситуация на белорусских полках складывается по разным причинам. Тут дело и в поставщиках, которые всегда заинтересованы воспользоваться моментом, и в ритейлерах имеющих свой интерес. А когда эта сладкая парочка договаривается, то свободная рука рынка начинает с двойным, а то и тройным усердием перекладывать деньги из кошельков потребителей в карманы «схематозников». Комитет государственного контроля предоставил информацию о размерах среднемесячной заработной платы руководителей и работников отдельных торговых сетей в 2022 году. Так, например при зарплате продавца в «Евроопте» в тысячу рублей — руководитель зарабатывает более 193 тысяч. В «Пятом элементе» продавец зарабатывает тысячу шестьсот рублей, а руководитель при этом более 148 тысяч. Официальная власть намерена жёстко пресекать сговор поставщиков и ритейлеров.

Регулирование цен действительно даёт свои результаты — по крайней мере огурцы в моём районе стали дешевле 7 рублей. Не сказать, что это даром, но хотя бы более-менее адекватно для не сезонного продукта. Беларусь в процессах контроля за ценами не одинока. Если раньше мы постоянно подвергались за это критике со стороны свидетелей свободного рынка, то сегодня они сами активно прибегают к подобной практике. Байден пытается в ручном режиме регулировать стоимость топлива в США. Нефтяники под предлогом санкционного противостояния взвинтили цены и зарабатывают сверхприбыль, потирая руки. При этом в Беларуси не только регулируют цены, но и рассматривают варианты увеличения производства не сезонных товаров.

Урожай огурцов брилёвского тепличного комбината составляет 5 тысяч тонн в год. Модернизация производства на особом контроле. Основная задача, которая поставлена производителям на сегодняшний день, — полностью закрыть растущий спрос на овощи отечественной продукцией и исключить зависимость от импорта в межсезонье. Уже сейчас белорусские теплицы работают на полную мощность, и это даёт свой результат. Основа белорусской государственности — справедливость, и цены тут не исключение.

Источник: http://gp.by

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