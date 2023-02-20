Правительство продолжает снижать стоимость деловой древесины в заготовленном виде для физлиц. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 января 2023 года №88, которое вступило в силу 3 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Документом устанавливается более низкая таксовая стоимость древесины на корню для последующей реализации в заготовленном виде физическим лицам для осуществления строительства жилых домов или надворных построек, в том числе для их реконструкции или капитального ремонта. «Таким образом, по сравнению с январем цены на деловую древесину в заготовленном виде для указанных категорий физических лиц могут быть снижены еще в среднем на 15%», — отметили в ведомстве.

БелТА