Продолжаем раздел, посвященный выдающимся защитникам Отечества.

В прошлом номере мы напомнили вам о подвигах наших земляков – Героев Советского Союза. На этот раз речь пойдет о легендарном флотоводце, медсестре, награжденной медалью Международного комитета Красного Креста, партизанах и подпольщиках, участвовавших в освобождении Гомельщины.

Кавалер медали имени Флоренс Найтингейл, медсестра Софья Голухова родилась 17 сентября 1921 года в Люшеве. После окончания двухгодичной Жлобинской школы медсестер она работала в ФАПе в Уваровичском районе. Но в первые дни Великой Оте-чественной войны Софью Васильевну призвали в ряды Красной Армии. До начала зимы 41-го она служила на санитарном пароходе «Клим Ворошилов», переправлявшем раненых по Волге. Затем одной из первых попросилась на передовую и в качестве старшей операционной сестры в составе 235-го отдельного медико-санитарного батальона 134-й стрелковой дивизии была направлена на Калининский фронт.

В октябре 1942 года во время кровопролитного сражения под Калинином (ныне Тверь) военфельдшер Голухова успела за двое суток вынести с поля боя более 40 раненых, за что впоследствии была удостоена ордена Отечественной войны II степени. Но 20 октября, на третий день боев, в результате тяжелого ранения Софья потеряла левую руку и получила серьезные травмы ног и правой руки. Ее ждало долгое лечение и реабилитация в центральном институте травматологии и ортопедии в Москве.

В 1944 году Софья Васильевна вернулась в Люшев. Сначала заведовала местным ФАПом, а в 1948-м устроилась старшей медсестрой в Любовинскую участковую больницу, где и проработала без малого 25 лет. За годы трудовой деятельности она не единожды избиралась депутатом райсовета, исполняла обязанности народного заседателя суда, возглавляла первичную организацию Красного Креста. А в 1975 году о нашей землячке узнал весь мир. За мужество и милосердие, проявленные в тяжелых боях в октябре 1942-го, Софье Голуховой вручили высшую награду Международного комитета Красного Креста – медаль имени Флоренс Найтингейл. Кроме того, в год 40-летия Великой Победы она была удостоена ордена Отечественной войны I степени.

Софья Васильевна ушла из жизни 17 сентября 2012 года. В 2022-м ее имя было присвоено Гомельской городской клинической поликлинике №5.

В марте 1944 года партизан и участник боев за освобождение Гомеля, а в мирной жизни учитель с большой буквы Иван Горунов, несмотря на «бронь», ушел на фронт, чтобы сражаться с врагом до окончательной победы.

Он родился 19 сентября 1916 года в Недойке. В 1936-м окончил Могилевский политико-просветительский институт и работал директором школы в деревне Чкалово. Через три года Иван Семенович был направлен в Сталинградское военное училище связи. С июля по октябрь 1941-го в качестве командира роты связи участвовал в боях с захватчиками в составе 13-й армии. В районе Новгород-Северского Черниговской области старший лейтенант Горунов получил тяжелые осколочные ранения и был оставлен на попечение сельчан. Едва окрепнув, в начале 1942-го он добрался до родной Недойки и присоединился к партизанскому отряду «Большевик», а впоследствии возглавил отряд имени Чкалова.

В составе отряда Иван Горунов принимал участие во всех боевых операциях, в том числе в «рельсовой войне» и освобождении Гомеля. В марте 1944 года ушел на фронт, участвовал в боях под Кенигсбергом в должности начальника связи 479-го минометного полка резерва главного командования (РГК) 48-й армии. Там, на косе Фрише-Нерунг, он встретил Победу.

После демобилизации в июне 1946 года Иван Семенович возглавил школу рабочей молодежи, которой руководил более 30-ти лет. Его педагогические и организаторские заслуги были отмечены званием «Отличник народного просвещения БССР» в 1953-м и «Отличник просвещения СССР» в 1972 году. Через четыре года за успехи, достигнутые в организации учебно-воспитательной работы, наш земляк, на тот момент уже заслуженный учитель БССР, был удостоен высшей государственной награды СССР – ордена Ленина.

За годы своей активной общественно-политической деятельности Иван Семенович был депутатом районного и городского Советов, руководителем районной депутатской комиссии по вопросам народного образования и секретарем комиссии по делам бывших партизан и подпольщиков при Гомельском горисполкоме. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, он был награжден орденами Отечественной войны І и ІІ степеней, медалями «Партизану Отечественной войны» І степени, «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Иван Горунов скончался в январе 2006 года после тяжелой болезни. В том же году в Гомельском городском лицее была открыта посвященная ему мемориальная доска.

Одним из инициаторов создания мемориального комплекса «Партизанская криничка» на рубеже 70-80-х годов прошлого века был наш земляк Сергей Купцов. Родился он 5 июля 1913 года в деревне Ховхло. По окончании школы получил профессионально-техническое образование по химическому и металлургическому профилям, окончил рабфак. Учебу в Гомельском пединституте прервала война.

Как и его односельчанин Александр Исаченко, уже летом 1941-го Сергей Павлович активно включился в работу по организации в Гомеле подпольной деятельности. В ноябре он создал вооруженную группу из 12 человек, которая присоединилась к партизанскому отряду «Большевик». Фактически с октября 1942-го, после гибели Исаченко, Сергей Купцов возглавил Гомельское городское комсомольское подполье. В Гомеле при его непосредственном участии были созданы три десятка подпольных комсомольско-молодежных организаций и групп, на счету которых – спасение молодежи от угона в Германию, вывод советских военнослужащих из лагерей военнопленных. В составе партизанского отряда он ходил в разведку, проводил диверсионные операции, участвовал в подрыве 4 немецких эшелонов и разгроме вражеских гарнизонов в Гомельском, Буда-Кошелевском, Речицком и других районах.

После освобождения областного центра Сергей Павлович руководил работой Гомельского комитета по радиофикации и радиовещанию, с 1952-го по 1955-й возглавлял исполком Центрального района Гомеля, затем до 1972 года работал начальником отдела в редакции газеты «Гомельская праўда». Неоднократно избирался депутатом Гомельского горсовета, а с 1970-го возглавлял постоянную комиссию по делам бывших партизан и подпольщиков при Гомельском горисполкоме. Награжден орденами Отечественной войны І степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями «Партизану Отечественной войны» I-й степени и «За отвагу». В 1977 году уроженцу Будакошелевщины было присвоено звание «Почетный гражданин г. Гомеля».

Сергей Павлович ушел из жизни в 2001 году в возрасте 88 лет.

Рассказывая о выдающихся воинах, нельзя не упомянуть еще об одном нашем земляке. В прошлое воскресенье исполнилось 80 лет со дня трагической гибели настоящей легенды советского Военно-Морского Флота – вице-адмирала Валентина Дрозда. За 15 лет офицерской службы он вырос от командира боевой части корабля до командующего флотом, дослужившись до высокого звания вице-адмирала, что соответствует армейскому званию генерал-лейтенанта. В честь Валентина Дрозда был назван гвардейский эсминец, а в послевоенное время и большой противолодочный корабль.

Родился Валентин Петрович 16 сентября 1906 года в Буда-Кошелеве. В 1924-м он подал документы в морское училище, а через пять лет после окончания учебного заведения Дрозд уже командовал эсминцем «Володарский», затем служил старпомом на линкоре «Марат». В 1936 году Валентин Дрозд отправился добровольцем в Испанию, где был советником командира флотилии эскадренных миноносцев и сам не единожды участвовал в боях с вражескими кораблями.

В мае 1938-го 32-летний Валентин Дрозд возглавил Северный флот, который во время советско-финляндской войны успешно оборонял морское побережье. С началом Великой Отечественной отряд легких сил Балтийского флота под командованием Валентина Петровича обеспечивал переход кораблей в Таллин. Осенью он принял под командование отряды кораблей, осуществлявших эвакуацию гарнизона с полуострова Ханко в Кронштадт. Он лично руководил боевыми действиями во время сложнейшей операции: до Кронштадта 220 миль, Финский залив буквально засыпан минами, а в воздухе господствовала гитлеровская авиация. В конце 1941 года Валентину Петровичу присвоили звание вице-адмирала. Он был награжден орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени.

В ночь на 29 января 1943 года, следуя по ледовой трассе между Кронштадтом и Ленинградом, автомашина вице-адмирала провалилась в полынью. Валентин Дрозд был похоронен в Александро-Невской лавре.

Анна ЛИТАШ