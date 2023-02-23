Многие крупные стройки в регионе начинаются с выезда «в поле» специалистов этого института. Переводятся в «цифру» тысячи километров земли, что помогает государству решать важные задачи в экологии и природопользовании, строительстве и сельском хозяйстве.

В числе крупных проектов прошлого года — завершение работы над документацией для строительства нефтяной магистрали Гомель-Горки. Это более 110 км земельной полосы от Гомельского района по Буда-Кошелевскому, Чечерскому, Кормянскому до Могилевской области.

Оформили документы по реконструкции и строительству линий электропередачи для «Гомельэнерго» и филиалов. Немало потрудились и в интересах «Белоруснефти».

Масштабные работы велись на месте реконструкции мемориала «Партизанская криничка». Прежде чем на объект пришли строители, в лесу в три этапа поработали специалисты института.

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