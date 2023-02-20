Проект Концепции национальной безопасности поддержан Президентом Беларуси Александром Лукашенко и в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после заседания Совета безопасности во главе с Президентом, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал госсекретарь, принципиальным требованием главы государства при разработке новой редакции концепции было использовать наработанный опыт. «Мы сохранили преемственность. Структура, базис, теоретическая и методологическая основа концепции остались без кардинальных изменений. Кроме того, документ развивает положения Конституции в сфере безопасности и обеспечивает их претворение в жизнь. Так, в определении национальных интересов нашло отражение ключевое положение Основного закона об общественном согласии, незыблемости устоев народовластия и правового государства», — обратил внимание он.

Зачем что-то менять

Масштабная работа над проектом, по его словам, велась в течение года. В составе межведомственной рабочей группы по обновлению концепции нацбезопасности трудились представители более 30 уполномоченных государственных органов и организаций, которые представляли все без исключения сферы жизнедеятельности. Нынешняя концепция действует уже более 12 лет. Актуальность ее обновления вызвана не только требованием Президента, озвученным на Всебелорусском народном собрании, «но и теми изменениями в мировой военно-политической обстановке, которые сложились за этот промежуток времени, тенденциями к обострению обстановки, борьбой между Западом и Востоком, между основными центрами силы». В этой ситуации Беларусь оказалась в эпицентре развернувшегося противостояния. Свидетельством этому является в том числе и упоминание нашей страны в Стратегии национальной безопасности США, утвержденной недавно. Хотя ранее она там не фигурировала.

Риск, вызов, угроза — в чем отличия

Все новеллы обновленной концепции можно объединить в несколько крупных блоков, в каждом из которых детально по всем видам безопасности внесены соответствующие изменения, пояснил Александр Вольфович. В частности, усовершенствован базовый понятийный аппарат, устранены имевшиеся пробелы, актуализированы тенденции современного мира, кардинально пересмотрена система индикаторов для оценки состояния национальной безопасности.

В новом проекте КНБ появилась, например, градация угроз — риск, вызов и непосредственно сама угроза. Так, риск определен как зарождающаяся опасность национальным интересам, вызов — объективно формирующаяся опасность, угроза — реальная опасность национальным интересам.

«Принципиально важно, что понятие национальной безопасности дополнено целеустановкой на устойчивое развитие, движение вперед, — подчеркнул госсекретарь в беседе с корреспондентом БЕЛТА. — Скорректированы понятия источника угрозы и собственно самой угрозы национальной безопасности. В концепции впервые даны определения риска и вызова национальной безопасности, что позволит более эффективно оценивать ее состояние и оперативно принимать меры реагирования. В перечень стратегических национальных интересов впервые включены новые положения о необходимости всемерной защиты народа Беларуси как уникальной исторической общности и единственного источника государственной власти». В числе национальных интересов закреплены такие концептуально важные вещи, как национальная самобытность, благополучие и процветание, социальная ответственность граждан (а не только государства), общественное согласие.

Также появился новый термин — «электоральный суверенитет». «Это неотъемлемое право независимого, суверенного государства самостоятельно, без вмешательства извне проводить выборы и референдумы», — заметил Александр Вольфович.

Отдельным новым блоком в КНБ закреплена биологическая безопасность как одна из сфер нацбезопасности в целом. Появление этой сферы объясняется событиями последнего времени в мире, в том числе пандемией и ее влиянием на политическую систему и экономику. Учитывалось также проведение специальной военной операции и выявление биолабораторий, организованных под эгидой США, на территории Украины и других постсоветских стран.

Конкретизирован алгоритм функционирования системы обеспечения национальной безопасности в рамках антикризисного реагирования. Появились новые субъекты нацбезопасности — ВНС, статус отдельных субъектов нацбезопасности придан органам прокуратуры и КГК. Уточнен алгоритм действий всех субъектов нацбезопасности по нейтрализации современных вызовов и угроз.

Судьбу КНБ решит ВНС

В целом концепция обновилась практически на 70%. При ее подготовке изучался и учитывался мировой опыт, в том числе аналогичные стратегические документы России, Узбекистана, Казахстана, других постсоветских стран, а также США, Великобритании, Германии, Франции. «В отличие от ряда стран, где подобные документы носят закрытый характер, мы ни от кого ничего не скрывали», — отметил Александр Вольфович.

Он обратил внимание, что проект концепции положительно оценен научно-экспертным сообществом. Основные ее положения, прежде всего новые, прошли апробацию на более чем 30 республиканских и международных научно-практических конференциях с привлечением специалистов Национальной академии наук Беларуси, Белорусского института стратегических исследований, Института национальной безопасности, профильных республиканских вузов и научно-исследовательских учреждений.

«В целом проект концепции принят за основу. Президентом поставлена задача продолжить работу, прежде всего по разъяснению новых положений концепции на диалоговых площадках, в трудовых коллективах. С учетом предложений, которые поступят в ходе работы на диалоговых площадках, вынести данный документ на утверждение Всебелорусского народного собрания», — пояснил Александр Вольфович. По его словам, Президент положительно оценил организацию работы по общественному обсуждению положений Конституции перед ее принятием в обновленной редакции и поручил по аналогичному алгоритму построить работу по обсуждению нового проекта Концепции национальной безопасности.

Александр Вольфович назвал проект КНБ своеобразным руководством к действию, где даны четкие ответы на вопросы, как и кто должен реагировать на угрозы и защищать страну. При этом в расчет берутся угрозы как политического, экономического, военного характера, так и гибридные, в том числе миграционные, демографические, биологические и прочие. «Бери и читай — руководство к действию», — подытожил госсекретарь.

БелТА