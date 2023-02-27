Проект программы создаваемой Белорусской партии «Белая Русь» будет обнародован 28 февраля. Об этом заявил сегодня в ходе пресс-презентации создаваемой партии председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь «, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Олег Романов.



Олег Романов сообщил:

— Буквально завтра состоится очередное заседание организационного комитета, на нем состоится обсуждение проекта программы. После этого завтра же мы выложим проект программы на сайт РОО «Белая Русь». Также программа будет размещена на сайтах средств массовой информации — для того, чтобы могли запустить всенародное обсуждение данного документа.

Председатель объединения подчеркнул:

— Это не случайно. Программа не должна быть плодом деятельности всего лишь нескольких, пусть и умных, людей. Она должна быть плодом народного творчества, воли людей, которые создают политическую партию и хотят принимать участие в ее работе. И в этом смысле они должны знать каждое слово программы — и разделять заложенные в ней посылы.

sb.by