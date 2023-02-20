С установлением теплой погоды лед на водоемах начал терять свою прочность. Многие граждане не думают о том, что в данный период лед опасен и во многих местах очень тонок, и не может выдержать вес человека. Данный факт не всегда принимают во внимание любители зимней рыбалки, также небезопасны игры на хрупкой глади и для ребят.

Чтобы не допустить гибели людей на водоемах, работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, общества спасения на водах и корреспондент районной газеты «Авангард» провели рейд по водоемам района и рассказали гражданам об опасностях тонкого льда.

Вблизи водоемов со взрослыми и детьми проводились профилактические беседы о недопущении выхода на тонкий лед, использовании средств самоспасения в случае, если оказался в беде. Всем собеседникам вручили обучающие брошюры «МЧС Беларуси: помощь рядом».