За 2022 год государственным учреждением «Буда-Кошелевский районный центр гигиены и эпидемиологии» с целью оценки радиационной обстановки на территории Буда-Кошелевского района проведена следующая работа.

В порядке контроля за содержанием радионуклидов в пищевых продуктах, продукции и сырье, производимых в общественном секторе исследовано 12 проб пищевых продуктов. Из них в мясе и субпродуктах, колбасных изделиях, хлебобулочных изделиях содержание радионуклидов цезия-137 в десятки раз ниже действующих РДУ. В картофеле и корнеплодах в 6 раз. Например, средний уровень содержания цезия-137 в картофеле 3,6 Бк/кг, при допустимом уровне 80 Бк/кг.

Анализ результатов исследования воды хозяйственно-питьевого водоснабжения показал, что превышения гигиенических нормативов по удельной активности цезия-137 и стронция-90, по суммарной альфа — и бета-активности не отмечалось, исследовано 4 пробы.

Согласно схеме радиационно-гигиенического мониторинга пищевых продуктов, производимых в личных подсобных хозяйствах населенных пунктов, расположенных на территории радиоактивного загрязнения Буда-Кошелевского района продукция личных подсобных хозяйств исследовалась на содержание радиоцезия-137 из 27 населенных пунктов (далее н. п.) Контролем охвачены 3 н. п. расположенных в зоне с правом на отселение и 24 н. п. в зоне с периодическим радиационным контролем.

Из частного сектора исследовано всего 413 проб пищевой продукции.

Из них 55 проб молока из 8 населенных пунктов. Средняя активность содержания цезия составила 5,9 Бк/л (в 2021 — 11,8 Бк/л). Максимальный уровень 16,3 Бк/л (в 2021 — 27,8 Бк/л). Допустимый уровень 100 Бк/л.

Картофеля исследовано 79 проб. Овощей, фруктов и ягод садовых 238 проб. Средняя активность содержания цезия в картофеле 5,1 Бк/кг; в овощах 3, 3 Бк/кг; во фруктах 3,5 Бк/кг.

В Гомельской области в 2022 году с превышением РДУ-99 по содержанию цезия выявлено 26,0 % проб дикорастущих ягод, 7,7 % проб грибов, используемых для личного употребления. По Республике Беларусь 10,8 % и 17,0 % соответственно. Дары леса остаются ведущим дозообразующим фактором.

В нашей лаборатории в 2022 году проверено на содержание радиоцезия 14 проб грибов и 4пробы лесных ягод. Удельный вес грибов, не соответствующих РДУ-99 составил 28,6%. Максимальное превышение составило в 1,6 раза лисички 604,2 Бк/кг. Ягод дикорастущих 50% (в 2021 году 23,1%). Всего в 18,8 % (в 2021 году 25,9%) исследованных проб даров леса установлены превышения действующего допустимого уровня содержания радионуклидов цезия-137.

На содержание радионуклидов стронция-90 из частного сектора исследовано 4 пробы картофеля. Превышений РДУ-99 не выявлено.

По данным УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» обследование на установке СИЧ в 2022 году прошли 5314 человек. Превышений внутреннего облучения не выявлено.

В настоящее время большинство заболеваний диагностируется с использованием рентгенологического метода. Медицинское облучение занимает 2-е место после облучения от природных источников

Всего в районе рентгенологические процедуры в 2022 году были выполнены 37067 человекам. На каждого жителя района в 2022 году пришлось 1,8 рентгенологических исследований (в 2021-1,9). Средняя годовая эффективная доза от медицинского облучения на 1 жителя района по данным формы статистической отчетности №3-ДОЗ «Сведения о рентгенологических, радионуклидных исследованиях и дозах облучения пациентов, полученных при проведении медицинских процедур» составила 0,24 мЗв/год (в 2022 — 0,23 мЗв;). По Гомельской области 0,58 мЗв.

Анализ доз облучения лиц, работающих с источниками ионизирующего излучения и лиц, находящихся по условиям работы в зоне их воздействия в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» показал, что средняя индивидуальная доза персонала в 2022 году составила 0,53 мЗв/год (в 2021 — 0,68 мЗв/год), что не превышает контролируемый параметр, установленный в учреждении — 2,3 мЗв/год. Максимальная доза за 2022 год 0,69 мЗв/год (в 2021 году 0,95 мЗв/год). Случаев превышений установленного предела дозы облучения у персонала не установлено. Не зарегистрировано радиационных аварий, а также случаев профессиональных заболеваний, вызванных воздействием ионизирующего излучения.

Радиационный фон на территории района определялся в основном излучением природных источников космического и земного происхождения и находился в пределах колебаний его многолетних значений (0,05 — 0,20 мкЗв/ч). Мощность дозы гаммы-излучения в воздухе в контрольной точке на территории Буда-Кошелеского районного ЦГЭ остается стабильной и составила в среднем 0,14 мкЗв/ч за 2022 год. Ярко выраженных сезонных изменений МД гамма-излучения не наблюдается.

Таким образом радиационная обстановка на территории района стабильная и обусловлена естественными и техногенными источниками излучения. В рамках риск-ориентированного подхода радиационный фактор не является ведущим по вредному воздействию на здоровье населения. Остается актуальной проблема превышения содержания радионуклидов в дикорастущей продукции. Сохраняется необходимость проведения исследования дикорастущей продукции на содержание радионуклидов перед употреблением, привитие навыков культуры радиационной безопасности в повседневной жизни.

Главный государственный санитарный врач Буда-Кошелевского района

С. А. Антонов