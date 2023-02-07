На этом акцентировал внимание прокурор района Андрей Комаров на очередном заседании рабочей группы по вопросам геноцида населения Буда-Кошелевского района в годы Великой Отечественной войны.

Как отметила заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, с этой целью будет проведена целенаправленная работа. Ведь о том, через какие зверства пришлось пройти белорусам, должны знать и помнить не только ныне живущие, но и будущие поколения. О ходе расследования уголовного дела о геноциде, возбужденного Генеральной прокуратурой в апреле 2021 года и результатах проделанной работы в данном направлении должен узнать каждый житель нашей страны. Для более широко информирования жителей района на сельских территориях в ходе собрания граждан данная тема будет подниматься в обязательном порядке. Кроме того, данный вопрос будет включен в повестку Единого дня информирования. Не менее важной составляющей станет изготовление информационных стендов, которые будут размещены в организациях и предприятиях района.

По словам Людмилы Адамовны, расследование уголовного дела продолжается, и наша задача донести до будакошелевцев достоверную информацию о ранее неизвестных фактах геноцида мирных граждан Беларуси, установление виновных лиц.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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