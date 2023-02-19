Посещают уникальную экспозицию жители разных возрастов со всего региона.

Один из самых популярных объектов: спутник – макет российско-белорусского космический аппарата сверхвысокого пространственного разрешения. Его, возможно, запустят уже в течение полутора лет. Характеристики устройства намного лучше, чем у белорусского космического аппарата, который сейчас находится на орбите. Основные преимущества разрабатываемой модели: точность измерения, возможность записи видео и цветная съемка.

На выставке представлены проекты товаров для массового потребителя. Например, приставка к инвалидной коляске «Пегас». Механизм весит 11 килограмм, содержит съемный аккумулятор, время зарядки которого четыре часа. Инвалидная коляска с такой приставкой способна развивать скорость до 10 километров в час, запас хода – 40 километров. На выставке представлена первая версия прибора, сейчас идет разработка второй, которая будет гораздо легче отстегиваться. Ориентировочная стоимость «Пегаса» – 1200 рублей.

Технологии активно внедряются и в сельское хозяйство. Для нанесения пестицидов на полях и угодьях, куда трудно добраться наземной технике, можно применять агродрон А60-Х. Он не повреждает почву и растения, а человек меньше контактирует с химикатами. Агрегат позволит обработать культуру любой высоты, например, подсолнухи. С такой задачей наземные опрыскиватели справиться не могут. Также аппарат может работать в ночное время.

– Здесь представлено очень интересное, современное оборудование. Оказывается, у нас есть электромобили, – поделилась впечатлениями жительница Наровли Валентина Рудницкая. – Благодаря этому мероприятию увидела, что в Беларуси очень много талантливых людей, в частности, молодежи. Некоторые экспонаты стали для меня открытием. Не думала, что в нашей стране можно создавать подобные вещи.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель