Осенне-зимний период — очень непростое время для человека, особенно в пожилом возрасте. Организм должен адаптироваться к происходящим в природе изменениям: понижению температуры воздуха, сокращению продолжительности светового дня, частым изменениям атмосферного давления и другим сезонным особенностям.

Все эти факторы оказывают существенное влияние на состояние здоровья пожилых людей в первую очередь, когда имеются хронические заболевания. Понижение атмосферного давления приводит к уменьшению содержания кислорода в организме, что может проявляться в головных и сердечных болях. Резкое похолодание способно вызвать спазм кровеносных сосудов, что может спровоцировать гипертонический криз или приступ стенокардии. При хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата обостряются боли в поражённых суставах, а также в местах переломов и иных травм костей.

Но даже и при отсутствии хронических заболеваний пожилые люди испытывают существенный дискомфорт в осенне-зимний период: похолодание приводит к снижению иммунитета и росту числа респираторных заболеваний, сокращение светового дня сказывается на психоэмоциональном состоянии и может привести даже к депрессии. Обычными явлениями в это время становятся ощущения слабости, головокружения, появляется повышенная сонливость в дневное время.

Однако, выполнение простых рекомендаций, способно значительно облегчить воздействие негативных факторов в это непростое время:

Пожилые люди зачастую не испытывают трудности при определении своей чувствительности к холоду, поэтому целесообразно одеваться в холодное время заведомо потеплее; обращая особое внимание на защищённость головы, лица, рук и ног.

Осенью и зимой нередко возникают гололедица, так что ходить становится совсем небезопасно, значительно возрастает количество травм и переломов. Обувь в осенне-зимний период должна быть не только достаточно тёплой, чтобы не допустить столь опасного обморожения пальцев ног, но и безопасной в отношении возможных падений. Каблук на обуви для пожилых людей должен быть низким, а подошва обязательно нескользкой. Для того, чтобы обезопасить обувь от скольжения можно использовать съёмные накладки на обувь, которые изготавливаются, как правило из прочной резины и имеют несколько специальных противогололёдных шипов.

При проблемах со зрением пожилому человеку не стоит выходить из дома одному в тёмное время суток, чтобы избежать возможных травм и опасных ситуаций.

Чтобы поддерживать обменные процессы в организме на должном уровне следует проявлять достаточно двигательной активности и в осенне-зимний период. Адекватные физические нагрузки способны значительно поддержать организм. Самой доступной формой и одной из самых полезных форм активности является ходьба, которая позволяет усилить обмен веществ, улучшить кровообращение, наладить дыхание, укрепить мышечные ткани.

Чтобы в этот холодный и небогатый солнечными днями период обеспечить организм необходимыми питательными веществами следует особое внимание уделить сбалансированному и достаточно калорийному питанию. В рационе должно присутствовать достаточное количество продуктов с высоким содержанием витамина D: богатая жирами рыба, печень, молочные продукты. Кроме того не следует забывать зимой об овощах и фруктах, также богатых различными витаминами.

Весьма важно, чтобы сон в осенне-зимнее время был достаточно продолжительным и крепким, таким, чтобы человек проснувшись, чувствовал, что силы его за ночь восстановились. Для этого необходимо соблюдать режим дня: ложиться спать в одно время. Перед сном желательно совершить спокойную прогулку 20—30 минут. Спальное помещение должно быть достаточно тёплым, а также хорошо заблаговременно проветренным.

Родственникам и близким людям пожилых людей важно помнить, что живое общение поможет избежать психоэмоциональных проблем в непростой осенне-зимний период. Чувство сопричастности и нужности способны значительно улучшить не только настрой, но и состояние здоровья близкого вам пожилого человека.

Инструктор–валеолог

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»

Гусакова И.В.