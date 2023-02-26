Республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!», приуроченная к Всемирному дню гражданской обороны, пройдет с 27 февраля по 24 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС Беларуси.

Всемирный день гражданской обороны был учрежден Генеральной ассамблеей Международной организации гражданской обороны в 1990 году, отмечается он 1 марта. Он призван привлечь внимание к важным задачам, которые выполняют национальные службы гражданской обороны, гражданской защиты, и противодействовать чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в Беларуси вопросами гражданской обороны занимается Министерство по чрезвычайным ситуациям. Ежегодно проводится более 1,5 тыс. мероприятий по подготовке населения к действиям в условиях ЧС и военных конфликтов — это учения, сборы, семинары, соревнования и др. Также эти знания полезны и в повседневной жизни при оказании помощи людям, попавшим в беду.

«Мероприятия акции МЧС «День безопасности. Внимание всем!» будут направлены на обучение населения действиям при сигнале «Внимание всем!» и правилам безопасности жизнедеятельности. Акция будет проходить в два этапа: с 27 февраля по 10 марта работники МЧС уделят внимание учреждениям образования — будут проводить мероприятия с детьми, педагогами и родителями. С 14 по 18 марта в акции задействуют жильцов общежитий, трудовые коллективы, посетителей мест массового пребывания людей», — отметили в министерстве.

Также во время акции в радиоэфире будут проходить викторины, а на телевидении, в соцсетях и мессенджерах будут транслироваться тематические видеоролики МЧС.

Спасатели подготовили для участников республиканской акции разнообразные интересные и полезные мероприятия, во время которых можно будет приобрести ценные знания по безопасности жизнедеятельности и получить хорошее настроение.

belta.by