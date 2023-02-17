Республиканский диктант по белорусскому языку пройдет 21 февраля, сообщил директор филиала «Институт языкознания имени Якуба Коласа» Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Игорь Копылов во время пресс-конференции в БЕЛТА «Развитие и популяризация современного белорусского языка».

Диктант будет проходить с 13.00 до 14.00 на базе Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси. Участники, которые будут писать текст непосредственно в месте проведения, уже зарегистрированы: места были ограничены. Остальные могут присоединиться через платформу Zoom. Прямую трансляцию будет вести канал «Культура» Белорусского радио. «Так что можно сидя в кабинете или дома писать диктант и проверять себя», — сказал Игорь Копылов.

По его словам, республиканский диктант становится доброй традицией Национальной академии наук. Цель этого мероприятия, несомненно, дать возможность всем желающим проверить уровень своей грамотности. «Но это не основное, — заметил директор филиала. — Основная цель — это проявить солидарность, продемонстрировать свою любовь и уважение к белорусскому языку, в очередной раз обратить внимание на его красоту, благозвучие, почувствовать вкус и энергию белорусского слова».

Игорь Копылов обратил внимание, что текст подобран специально к Году мира и созидания, в нем будет показана красота Беларуси.

В разных странах мира 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Инициатива направлена на признание и поощрение использования родных языков.

belta.by