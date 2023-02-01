В Беларуси стартовал туристический конкурс «Познай Беларусь». Об этом рассказал журналистам заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Номинации конкурса охватывают большую часть сфер белорусского туризма. Например, номинация «Я познаю Беларусь» является фирменной и самой открытой для всех заинтересованных в белорусском туризме людей, а новинкой года стала номинация, посвященная объектам религиозного туризма. Подать заявку сюда может любой человек. Главное условие — путешествовать по своей стране и публиковать снимки в социальных сетях с хештегом #познайБеларусь. В конце года подводится статистика по количеству хештегов и посещенных мест, по итогам чего и определяется победитель.

«Это уникальный и демократичный конкурс. В нем участвуют профессионалы или любители туризма, а также все желающие. Мы оцениваем отели, санатории, экскурсоводов и других, кто причастен к туризму. Каждый может путешествовать и фотографироваться в самых значимых туристических местах Беларуси в течение года и коллекционировать эти фотографии и впечатления. К примеру, в прошлом году победитель собрал более 300 объектов по территории страны. В конкурсе также есть различные номинации, связанные с публикациями, видеороликами, — то есть очень много возможностей зарекомендовать себя и конкурировать с достойными соперниками», — отметил Олег Андрейчик.

Заявки на участие принимаются Национальным агентством по туризму с 1 февраля по 30 сентября. Конкурс проводится в три этапа: региональный этап, республиканский этап и заседание жюри. Региональный этап конкурса проводится не ранее 1 октября и не позднее 31 октября, республиканский — не ранее 1 ноября и не позднее 30 ноября, а заседание жюри — не позднее чем за 14 календарных дней до церемонии награждения лауреатов конкурса.

Республиканский туристический конкурс «Познай Беларусь» ежегодно проводится Национальным агентством по туризму при поддержке Министерства спорта и туризма. Среди задач конкурса «Познай Беларусь» — стимулирование конкурентоспособности рынка туруслуг Беларуси, поощрение за вклад в развитие туриндустрии. Также конкурс способствует созданию положительного имиджа Беларуси как страны, привлекательной для туристов и экскурсантов. Он призван популяризировать исторические достопримечательности, культурное и природное наследие, а также повышать престиж профессий, занятых в туристической индустрии, стимулировать использование современных технологий в туризме.

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