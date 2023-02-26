В такие блины не нужно добавлять сахар. Они и так получатся сладкими. А еще нежными и ароматными.
Ингредиенты
Сгущёнка — 1 банка;
Вода — 800 мл;
Мука — 2 стакана;
Яйца — 2 штуки;
Соль — 1 щепотка;
Сливочное масло — 2 ст. ложки;
Растительное масло — ½ ч. ложки.
Приготовление
Сгущенку вылейте в глубокую миску и разбавьте горячей водой. Всыпьте муку и тщательно перемешайте. Добавьте яйца, соль и растопленное сливочное масло и снова перемешайте. Разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Выпекайте блины примерно по 2 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми.
Приятного аппетита!