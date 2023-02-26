В такие блины не нужно добавлять сахар. Они и так получатся сладкими. А еще нежными и ароматными.

Ингредиенты

Сгущёнка — 1 банка;

Вода — 800 мл;

Мука — 2 стакана;

Яйца — 2 штуки;

Соль — 1 щепотка;

Сливочное масло — 2 ст. ложки;

Растительное масло — ½ ч. ложки.

Приготовление

Сгущенку вылейте в глубокую миску и разбавьте горячей водой. Всыпьте муку и тщательно перемешайте. Добавьте яйца, соль и растопленное сливочное масло и снова перемешайте. Разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Выпекайте блины примерно по 2 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми.

Приятного аппетита!