Самый простейший салат с овощами, которые практически всегда есть в доме. Но технология совершенно другая — без нее получится обычный салат, а если все делать по этой технологии, то получится сочнейшая витаминная бомба.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная / Капустa — 200 г

Морковь (маленькая) — 1 шт

Яблоко (маленькое, кисло-сладкое) — 1 шт

Лук репчатый (маленький) — 1 шт

Чеснок — 1 зуб.

Масло растительное — 1 ст. л.

Майонез — 1 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Свекла — 0,5 шт

Приготовление:

НИЧЕГО НЕ ГОТОВИМ ЗАРАНЕЕ!!! ЭТО ВАЖНО!

Капусту нашинковать разрезать на более короткие части.

Слегка присолить, сильно перетереть руками и выложить в чашу.

Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами.

Если лук ядреный, то посыпать шепоткой сахара, перетереть руками и выложить поверх капусты (не мешать).

Яблоко очистить, убрать семенную коробочку и натереть на крупной терке поверх лука (не мешать).

Очистить чеснок. Натереть на мелкой терке на яблоки.

Морковь очистить и натереть на мелкой терке на чеснок.

Свеклу очистить и натереть на мелкой терке на морковь (не перемешивать).

Влить растительное масло, выложить майонез, на него сметану, на сметану влить соевый соус.

Перемешать. Салат готов! Приятного аппетита!