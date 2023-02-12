Самый простейший салат с овощами, которые практически всегда есть в доме. Но технология совершенно другая — без нее получится обычный салат, а если все делать по этой технологии, то получится сочнейшая витаминная бомба.
Ингредиенты:
Капуста белокочанная / Капустa — 200 г
Морковь (маленькая) — 1 шт
Яблоко (маленькое, кисло-сладкое) — 1 шт
Лук репчатый (маленький) — 1 шт
Чеснок — 1 зуб.
Масло растительное — 1 ст. л.
Майонез — 1 ст. л.
Сметана — 1 ст. л.
Соевый соус — 1 ст. л.
Свекла — 0,5 шт
Приготовление:
НИЧЕГО НЕ ГОТОВИМ ЗАРАНЕЕ!!! ЭТО ВАЖНО!
Капусту нашинковать разрезать на более короткие части.
Слегка присолить, сильно перетереть руками и выложить в чашу.
Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами.
Если лук ядреный, то посыпать шепоткой сахара, перетереть руками и выложить поверх капусты (не мешать).
Яблоко очистить, убрать семенную коробочку и натереть на крупной терке поверх лука (не мешать).
Очистить чеснок. Натереть на мелкой терке на яблоки.
Морковь очистить и натереть на мелкой терке на чеснок.
Свеклу очистить и натереть на мелкой терке на морковь (не перемешивать).
Влить растительное масло, выложить майонез, на него сметану, на сметану влить соевый соус.
Перемешать. Салат готов! Приятного аппетита!