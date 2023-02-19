Сладость меда в сочетании с ярким соусом делают вкус мяса особенно насыщенным.

Ингредиенты:

Свиные ребра — 500 г;

Соль — 1 ч. ложка;

Мука — 1 ст. ложка;

Растительное масло — 2 ст. ложки;

Коричневый сахар — 2 ч. ложки;

Вода — 300 мл;

Соевый соус — 80 мл;

Мед — 1 ст. ложка.

Приготовление:

Ребра разрежьте по мякоти. Посолите и посыпьте мукой.

В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Слегка подрумяньте мясо со всех сторон. Посыпьте сахаром и готовьте еще примерно 2 минуты.

Горячую воду соедините с соевым соусом и медом. Влейте в сковороду и доведите до кипения.

Убавьте огонь до небольшого, прикройте крышкой и тушите примерно 1 час.

Приятного аппетита!