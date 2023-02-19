Сладость меда в сочетании с ярким соусом делают вкус мяса особенно насыщенным.
Ингредиенты:
Свиные ребра — 500 г;
Соль — 1 ч. ложка;
Мука — 1 ст. ложка;
Растительное масло — 2 ст. ложки;
Коричневый сахар — 2 ч. ложки;
Вода — 300 мл;
Соевый соус — 80 мл;
Мед — 1 ст. ложка.
Приготовление:
Ребра разрежьте по мякоти. Посолите и посыпьте мукой.
В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Слегка подрумяньте мясо со всех сторон. Посыпьте сахаром и готовьте еще примерно 2 минуты.
Горячую воду соедините с соевым соусом и медом. Влейте в сковороду и доведите до кипения.
Убавьте огонь до небольшого, прикройте крышкой и тушите примерно 1 час.
Приятного аппетита!