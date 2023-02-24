Масленица… Главное угощение, конечно же, — блины, блинчики, оладушки. По этому рецепту блины получаются тоненькие, нежные, словно бархатные. Готовятся они на молоке.

Ингредиенты:

Мука — 1,5 стакана,

Молоко — 3 стакана,

Яйца куриные — 3 шт.,

Соль — 1 щепотка,

Сахар — 3 ст. ложки,

Масло растительное — 3 ст. ложки.

Процесс приготовления:

В миску вбить яйца, добавить соль и сахар, взбить яичную смесь в крепкую пену. Добавить один стакан молока. Перемешать.

Просеять муку. Постепенно ввести в яично-молочную смесь муку (по 2-3 ст. ложки). Тщательно перемешать до исчезновения комочков, добавить оставшееся молоко, перемешать. Влить растительное масло. Еще раз хорошо взбить тесто.

Сковороду поставить на огонь, раскалить. Смазать сковороду растительным маслом. На сковороду вылить порцию теста (около 0,5 половника), распределить тесто по всей поверхности сковороды. Выпекать блинчик на среднем огне, сперва с одной стороны около минуты (до золотистости).

Перевернуть блинчик и так же печь с другой стороны.

Готовые блинчики складывать на блюдо стопочкой, смазывать сливочным маслом. Так пожарить все блины.

Блинчики на молоке готовы. Приятного аппетита!