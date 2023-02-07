Для начинки подойдет не только фарш, но и цельные кусочки мяса. Для приготовления блюда будет использоваться: 8 крупных картофелин, половина пачки сливочного масла, соль, жирное молоко 1,5 ст., 2 крупных деревенских яйца, 550 г свинины, 3 мелкие луковицы.

1. Картофельные клубни варятся в соленой воде до мягкости, после чего с половиной сливочного масла и молоком пюрируются. В получившуюся массу добавляется 1 яйцо.

2. Свинина нарезается тонкими длинными брусочками и обжаривается вместе с луком до готовности. Мясо нужно хорошенько посолить.

3. На глубокий противень, щедро смазанный оставшимся сливочным маслом, выкладывается сначала половина пюре, затем – мясо с луком. Накрывается угощение остальным картофелем.

4. Картофельная запеканка в духовке с мясом после смазывания верхушки блюда взбитым яйцом будет готовиться 20-25 минут.

Можно использовать не только свинину, но также смесь с говядиной.

Приятного аппетита!