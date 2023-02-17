Попробуйте добавить в блюдо соевый соус вместо привычной соли. Вкус от этого только выиграет.

Ингредиенты:

Морковь — 1-2 штуки;

Стебли сельдерея — 2-3 штуки;

Репчатый лук — 1 штука;

Растительное масло – 2-3 ст. ложки;

Куриные бедра – 2-3 штуки;

Лавровые листья – 1-2 листа;

Соевый соус по вкусу;

Сушеная зелень по вкусу;

Перец черный молотый по вкусу;

Куриный бульон или вода 2 л.

Ингредиенты для лапши:

Яйцо — 1 штука;

Вода — 2 ст. ложки;

Соль — 1 щепотка;

Мука — 120 г.

Приготовление:

Морковь нарежьте кружочками, сельдерей и лук — мелкими кусочками.

В кастрюле разогрейте масло на среднем огне.

Обжарьте лук и сельдерей до мягкости.

Добавьте курицу, морковь, лаврушку, соевый соус, сушёную зелень и перец. Залейте горячим бульоном или водой, доведите до кипения и варите примерно 20–25 минут.

Выложите курицу на тарелку, слегка остудите и нарежьте средними кусочками.

Венчиком или вилкой взбейте яйцо с холодной водой и солью. Постепенно добавьте муку, замешивая эластичное тесто. Заверните его в пакет и оставьте на 20 минут.

Отделите половину теста. Раскатайте в пласт и нарежьте на продолговатые ленты. Таким же образом сделайте лапшу из второй половины.

Закиньте в кипящий суп лапшу вместе с курицей. Варите несколько минут, пока лапша не всплывет.

Приятного аппетита!