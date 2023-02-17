Попробуйте добавить в блюдо соевый соус вместо привычной соли. Вкус от этого только выиграет.
Ингредиенты:
Морковь — 1-2 штуки;
Стебли сельдерея — 2-3 штуки;
Репчатый лук — 1 штука;
Растительное масло – 2-3 ст. ложки;
Куриные бедра – 2-3 штуки;
Лавровые листья – 1-2 листа;
Соевый соус по вкусу;
Сушеная зелень по вкусу;
Перец черный молотый по вкусу;
Куриный бульон или вода 2 л.
Ингредиенты для лапши:
Яйцо — 1 штука;
Вода — 2 ст. ложки;
Соль — 1 щепотка;
Мука — 120 г.
Приготовление:
Морковь нарежьте кружочками, сельдерей и лук — мелкими кусочками.
В кастрюле разогрейте масло на среднем огне.
Обжарьте лук и сельдерей до мягкости.
Добавьте курицу, морковь, лаврушку, соевый соус, сушёную зелень и перец. Залейте горячим бульоном или водой, доведите до кипения и варите примерно 20–25 минут.
Выложите курицу на тарелку, слегка остудите и нарежьте средними кусочками.
Венчиком или вилкой взбейте яйцо с холодной водой и солью. Постепенно добавьте муку, замешивая эластичное тесто. Заверните его в пакет и оставьте на 20 минут.
Отделите половину теста. Раскатайте в пласт и нарежьте на продолговатые ленты. Таким же образом сделайте лапшу из второй половины.
Закиньте в кипящий суп лапшу вместе с курицей. Варите несколько минут, пока лапша не всплывет.
Приятного аппетита!