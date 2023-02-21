Программа Белорусской партии «Белая Русь» пройдет общественное обсуждение, сообщил журналистам председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов на заседании республиканского совета объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

«Программа политической партии пройдет всенародное, общественное обсуждение. Первым его этапом станет обсуждение на организационном комитете, который мы планируем собрать уже в начале следующей недели. А потом программа будет размещена на сайте общественного объединения «Белая Русь», также в средствах массовой информации. Любой желающий сможет, во-первых, ознакомиться с содержанием программы. А во-вторых, внести свои предложения, подвергнуть критике, если видит, что какие-то ее позиции, положения этого заслуживают», — рассказал Олег Романов.

Общественное объединение «Белая Русь» и вновь создаваемая политическая партия — это разные политические и общественные структуры, подчеркнул Олег Романов. «Каждая из них занимает свою нишу в политическом поле, выполняет свои задачи, — сказал он. — Если общественное объединение — это в большей мере гуманитарные проекты, работа с сознанием людей, то политическая партия — это борьба за власть, участие в электоральных кампаниях, предложение органам госвласти тех или иных идеологических ориентиров для принятия верных государственных решений».

Как сообщалось, 7 февраля в Минске РОО «Белая Русь» провело заседание оргкомитета по созданию политической партии. Учредительный съезд партии запланирован на 18 марта.

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