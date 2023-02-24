24 февраля 2023 года в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «От совести не скрыться!», направленный на профилактику происшествий, участники которых оставляют место ДТП.

За 2022 год на территории Гомельской области произошло 11 ДТП, после совершения которых водители оставили место происшествия и в милицию о случившемся не сообщили. В этих происшествиях 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Правила дорожного движения четко определяют конкретные действия водителя после совершения ДТП. Автомобиль должен быть остановлен. Его, а также другие предметы, относящиеся к аварии, нельзя передвигать или убирать. Необходимо включить световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (фонарь с мигающим красным светом) на расстоянии не менее 15 м от автомобиля в населенных пунктах и 40 м – вне населенных пунктов, оставаясь при этом на месте дорожно-транспортного происшествия по возможности вне проезжей части дороги.

Если есть пострадавшие, необходимо принять все меры для оказания им необходимой помощи. Следует вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о случившемся в милицию.

В отношении лиц, скрывшихся с места ДТП, может применяться как АДМИНИСТРАТИВНАЯ, так и УГОЛОВНАЯ ответственность.

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за оставление водителем места ДТП, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами (потерпевшему причинены легкие телесные повреждения, либо произошло повреждение транспортных средств или иного имущества), предусмотрен штраф в размере от ПЯТИ до ДВАДЦАТИ ПЯТИ базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до ДВУХ лет.

Если же водитель заведомо оставил потерпевшего в опасном для жизни или здоровья состоянии, он понесет уголовную ответственность. Мерой наказания за такое деяние является АРЕСТ, ОГРАНИЧЕНИЕ или ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до ТРЕХ лет со штрафом.

Правилами дорожного движения также предусмотрены и исключения, когда можно оставить место ДТП.

Так, если есть пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия и им невозможно оказать необходимую помощь, или отсутствует возможность вызвать скорую либо отправить их в ближайшую больницу, водитель может покинуть место аварии для спасения жизни и здоровья потерпевшего, предварительно зафиксировав в присутствии очевидцев положение своего автомобиля, следы и предметы, относящиеся к дорожно-транспортному происшествию . И обязательно сообщить в ГАИ о произошедшем!!!

Если в ДТП попало только два транспортных средства, и никто из участников дорожного движения не пострадал, водители имеют законное право разобраться по факту происшествия путем заполнения страхового извещения или так называемого «Европротокола» .

При этом, согласно пункту 31.4 Правил дорожного движения, должны быть одновременно соблюдены следующие условия:

— в результате происшествия вред причинен только транспортным средствам, учувствовавшим в ДТП;

— ДТП произошло с участием двух транспортных средств, в том числе в случае остановки и стоянки одного из них;

— лица, управлявшие транспортными средствами, имеют действующее право на управление транспортным средством соответствующей категории;

— в отношении транспортных средств имеются действующие договоры обязательного страхования гражданской ответственности их владельцев;

— водители самостоятельно установили виновника ДТП и имеют единую позицию по поводу причин и обстоятельств произошедшего;

— водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, не предъявляют претензий к состоянию друг друга (никто из них не находятся в состоянии опьянения);

— вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями в размере до 800 евро.

Если хотя бы одно из вышеперечисленных условий не выполнено, необходимо вызывать сотрудников ГАИ!!!

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ОБРАЩАЕТСЯ КО ВСЕМ ВОДИТЕЛЯМ! БУДЬТЕ МАКСИМАЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЛЮБЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

УГАИ УВД ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА