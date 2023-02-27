Великий пост начинается в понедельник, 27 февраля, и закончится в субботу, 15 апреля.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Неделей сыропустной, или Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

А начинается Великий пост за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы (установлена в честь сорокадневного поста Спасителя) и Страстной седмицы (в память о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Христа). Данный пост самый строгий и продолжительный. Его цель заключается в покаянии и подготовке верующих к встрече Светлого Христова Воскресения. В основе поста лежит сознательное, добровольное самоограничение ради освобождения своих духовных сил. Он предусматривает воздержание в пище, отказ от развлечений, очищение души от грехов.

Елена ДОРОШКО