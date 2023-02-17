Авитаминоз — постоянный спутник межсезонья и зимы. Все запасы витаминов и минералов, которые организм усердно накапливал летом, иссякают, а оперативно восполнить их уже не получается. В результате мы чаще болеем и страдаем от простудных и вирусных заболеваний.

Зимой действительно нет того обилия свежих овощей и фруктов, которые доступны на прилавках летом, но есть и другие не менее эффективные способы укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма. В действительности все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд!

Вот семь главных правил, как бороться с зимним авитаминозом и не болеть в зимнюю суровую пору.