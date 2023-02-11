Беларусбанк подключил 5 тыс. торговых точек по всей Беларуси к сервису выдачи денег держателям карточек через эквайринг. Об этом рассказали в пресс-службе банка, сообщила Федерация профсоюзов Беларуси.

– Эквайринг с возможностью снятия наличных работает на всей территории республики. В первую очередь востребован в сельской местности, где отсутствуют устройства самообслуживания. Но вместе с тем Беларусбанк подключает к данной услуге любые организации торговли и сервиса, независимо от их масштабов, географии расположения и видов реализуемых товаров и услуг, – объяснили нашему корреспонденту в пресс-службе банка.

Узнать кассы, выдающие наличные, можно по наклейкам в виде зеленого кошелька, на котором написано «Снять деньги с карты можно здесь». С полным списком организаций, оказывающих клиентам Беларусбанка такие услуги, можно ознакомиться на сайте банка. Поисковый фильтр позволяет найти торговые точки в конкретном регионе или населенном пункте, а также по названию магазина.

За один раз можно снять не больше 5 базовых величин (185 рублей). Беларусбанк не взимает комиссию за эту операцию, но ее может взимать банк, выпустивший карточку. Перед тем, как идти в магазин, стоит уточнить эти детали у своей финансовой организации.

Впервые услуги эквайринга со съемом наличных в магазинах начали предлагать 2,5 года назад. За это время, как рассказали в пресс-службе, было проведено 120 000 операций по выдаче наличных на общую сумму более 8,4 млн рублей.

– Сервис удобен как для субъектов хозяйствования – владельцев организаций торговли и сервиса, так и покупателей. Первые могут таким образом не только принимать платежи с помощью карт, но и выдавать по ним наличные, увеличить товарооборот за счет привлечения дополнительного количества покупателей, сократить свои расходы на инкассацию денежной наличности, – отметили в банке.

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