В Беларуси реализуется Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вторичными материальными ресурсами (ВМР) до 2035 года, благодаря которой планируется значительно расширить и модернизировать систему раздельного сбора и сортировки ТКО и ВМР.

В 2022 году образовалось 3,79 млн т ТКО, собрано (заготовлено) 792,2 тыс. т вторичных материальных ресурсов*.

Уровень использования ТКО в 2022 году составил 35,84% (в 2021 году — 30,3%).

С 2010 по 2021 год объемы сбора ВМР увеличились практически в 2,5 раза, уровень использования ТКО — более чем в 3 раза.

В дальнейшем уровень использования ТКО должен составить:

к 2025 году — 64%,

к 2030 году — до 70%,

к 2035-му — до 90%».

Что в мусорке у горожанина:

25% — органика,

15% — бумага и картон,

10% — полимерные отходы,

7% — стекло,

6% — потенциально опасные отходы (медицинские, остатки с вредным содержимым, аэрозольные баллоны),

5% — древесина,

3% — тетрапак,

3% — текстиль,

10% — смешанные отходы.

* Согласно предварительным данным.

Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, открытые источники.

belta.by