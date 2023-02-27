В Беларуси реализуется Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вторичными материальными ресурсами (ВМР) до 2035 года, благодаря которой планируется значительно расширить и модернизировать систему раздельного сбора и сортировки ТКО и ВМР.
В 2022 году образовалось 3,79 млн т ТКО, собрано (заготовлено) 792,2 тыс. т вторичных материальных ресурсов*.
Уровень использования ТКО в 2022 году составил 35,84% (в 2021 году — 30,3%).
С 2010 по 2021 год объемы сбора ВМР увеличились практически в 2,5 раза, уровень использования ТКО — более чем в 3 раза.
В дальнейшем уровень использования ТКО должен составить:
к 2025 году — 64%,
к 2030 году — до 70%,
к 2035-му — до 90%».
Что в мусорке у горожанина:
25% — органика,
15% — бумага и картон,
10% — полимерные отходы,
7% — стекло,
6% — потенциально опасные отходы (медицинские, остатки с вредным содержимым, аэрозольные баллоны),
5% — древесина,
3% — тетрапак,
3% — текстиль,
10% — смешанные отходы.
* Согласно предварительным данным.
Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, открытые источники.