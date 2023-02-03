У гостей и посетителей краеведческого музея была прекрасная возможность познакомиться с уникальными экспонатами из частной коллекции гомельского коллекционера Геннадия Гайкова – железнодорожника, участника клуба коллекционеров «Юнона» Городского центра культуры Гомеля. Мероприятие приурочено 160-летию Белорусской железной дороги и 85-летию Гомельской области.

Участие в открытии приняли Людмила Новицкая, начальник железнодорожной станции «Буда-Кошелевская», первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Максим Ляпко, а также работники железной дороги и центральной районной библиотеки, учащиеся гимназии г. Буда-Кошелево и молодежные активисты.

Гостям презентации рассказали о вехах становления Белорусской железной дороги, которая берет свое официальное начало с 1862 года. Сегодня она является лидером национальной системы перевозок, современной, высокотехнологичной и динамично развивающейся отраслью. Железнодорожное сообщение связывает более 2000 населенных пунктов нашей страны.

На Гомельщине железнодорожная линия прошла в 1873 году от станции Ново-Вилейск до Гомеля, а в 1874-м от Гомеля до Ромны. В июле 1874 года сданы в эксплуатацию первые участки Минск-Жлобин и Гомель-Жлобин Ландварово-Роменской железной дороги, которая в 1877-м была переименована в Либаво-Роменскую.

На выставке представлены раритетные экспонаты из личной коллекции Геннадия Гайкова: подлинные документы, связанные с деятельностью Либаво-Роменской, Полесских и Западной железных дорог. Также демонстрируется коллекция подстаканников, часов, фонарей, элементов обмундирования, документы железнодорожников.

Следует сказать, что Геннадий Леонидович – человек увлеченный. Он коллекционирует предметы по 54 направлениям, является активным членом правления Гомельского городского клуба коллекционеров «Юнона». Более 30 лет трудится на железной дороге. А все свое свободное время отдает любимым увлечениям: истории, краеведению и коллекционированию.

Особый интерес у гостей выставки вызвало знакомство с экспонатами, за каждым из которых своя удивительная история.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора