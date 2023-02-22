Проект «Безопасный декрет» призван обучить молодых мам правилам создания безопасного периметра для ребенка, обратить внимание на вопросы, связанные с его здоровьем и развитием.

Первым городом, где реализовали такую инициативу, стали Житковичи. Такой выбор сделали неслучайно: в минувшем году на пожарах в райцентре погибли три ребенка.

В актовом зале кинотеатра «Восход» участники смогли задать волнующие вопросы представителям МЧС, сфер здравоохранения, образования и соцобслуживания. Были организованы интерактивные площадки, тематические квесты, в ходе которых мамы изучали правила безопасности и тактику действий в чрезвычайных ситуациях. Приятным бонусом стали подарки и участие аниматора.

Работники МЧС запустили проект при поддержке главного управления по здравоохранению и главного управления образования облисполкома.

Реализация проекта продолжится в других районах Гомельщины.



















Источник: http://gp.by

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