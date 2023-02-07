В рамках второго этапа республиканской акции «Безопасность — в каждый дом!» спасатели Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС провели профилактическое мероприятие под названием «Где логика?» в учреждении образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж».

Учащиеся демонстрировали свою логику и знания в области безопасности. Путем сложения трех изображений они отгадывали слова или фразы, зашифрованные на слайдах. После каждого положительного ответа инспектор раскрывал тему задания, рассказывал, к чему приводит привычка курения, для чего нужен пожарный извещатель, почему небезопасно оставлять электрические приборы и зарядные устройства без присмотра, как правильно пользоваться огнетушителем и действовать в случае возникновения пожара, а также о других опасностях, которые могут их подстерегать в быту.

Кроме того, пропагандисты МЧС рассказывали случаи произошедших пожаров и давали рекомендации, как избежать подобного.

Наиболее активным ребятам было предложено поучаствовать в конкурсах и викторинах, а за показанные знания правил безопасности жизнедеятельности вручались буклеты «Безопасность — в каждый дом!».

В завершении мероприятия будущим специалистам аграрной отрасли был продемонстрирован видеофильм о правилах безопасности в быту.