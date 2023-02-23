На территории Буда-Кошелевского района продолжаются мероприятия направленные на профилактику возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, особенно когда наступила пора каникул. В это время у детей появляется много свободного времени, весело проводя которое они забывают о собственной безопасности.

В рамках мероприятий спасатели провели экскурсию учащимся пришкольных лагерей в аварийно-спасательную часть №1 районного отдела по ЧС, где детям показали оборудование и технику, которые используют пожарные для ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, а также боевую одежду и снаряжение. Рассказали, как проходит дежурство у спасателей-пожарных, чем они занимаются в течение дежурных суток, показали помещения, в которых они несут службу.

— В такой интересной и увлекательной форме обучать правилам безопасности жизнедеятельности детей лучше всего, — рассказал инспектор сектора безопасности и взаимодействия с общественностью Александр Хацулёв. – Одевая боевую одежду пожарных, при этом туша эмитированный пожар, у ребят вырабатывается чувство ответственности за свою безопасность.

Наиболее интересным для ребят стало изучение тактико-технических характеристик пожарного автомобиля и перевозимого на нем спасательного оборудования. Особое внимание у детворы вызвала кабина. Здесь школьники смогли включить сирену, с которой пожарные следуют к месту вызова, познакомились с работой радиостанции и другого оборудования. Кроме того, работники МЧС отвечали детям на вопросы и рассказывали интересные случаи из жизни огнеборцев.

Мероприятие очень понравилось школьникам. Такие экскурсии, несомненно, позволяют обогатить знания и навыки детей в области безопасности и предотвратить возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций с их участием.

В завершении спасатели пожелали ребятам безопасных каникул и вручили памятки на противопожарную тематику.

Буда-Кошелевский РОЧС