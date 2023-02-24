С 1 марта 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11,5% до 11% годовых. Соответствующее решение принято правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

Также ставка по кредиту овернайт снижается с 12,5% до 12% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 10,5% до 10% годовых.

«Инфляционные процессы, как и ожидалось, продолжают замедляться. Годовая инфляция в январе 2023 года снизилась до 12% с 12,8% в декабре 2022 года. Трендовая инфляция упала до 9,2% с 10,2% соответственно. Темпы прироста потребительских цен в последние месяцы складываются на низких уровнях. Это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции, которая, по оценкам, снизится до однозначных значений уже к концу I квартала 2023 года», — рассказали в банке.

Кроме того, сообщается, что в январе 2023 года сохранился приток рублевых средств населения в банки. Вместе с тем сберегательный процесс остается сдержанным. Одновременно отмечается ускоренный рост ликвидной составляющей денежной массы, что может отразиться на динамике замедления инфляции.

Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

belta.by