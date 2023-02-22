В целях создания высокохудожественных произведений писателями области, выявления знаковых имен в сфере словесного искусства, повышения статуса писателя в обществе, укрепления положительного имиджа области решением Гомельского облисполкома №138 от 8 февраля 2013 года учреждена областная премия «Литературная премия имени Кирилла Туровского». Она присуждается ежегодно на конкурсной основе в шести номинациях: «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Детская литература», «Публицистика и литературная критика», «Открытие года». В каждой номинации может быть определен один лауреат. В 2023 году литературная премия будет вручаться в 11 раз.

Основными критериями оценки номинированных литературных произведений являются: литературно-художественный уровень изложения материала; актуальность темы литературного произведения; наличие современных литературных подходов к разработке темы; утверждение общечеловеческих ценностей и идей гуманизма; использование в литературном произведении краеведческих образов родного белорусского края.

Выдвижение произведений на соискание премии во всех номинациях производится авторами. При выдвижении произведений на соискание премии в номинациях «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Детская литература», «Публицистика и литературная критика» обязательно учитывается членство кандидата в Гомельском областном отделении общественного объединения «Союз писателей Беларуси»; в номинации «Открытие года» члены областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси» участия не принимают.

Участниками конкурса не могут быть представлены работы, которые одновременно выдвинуты на соискание Государственной премии Республики Беларусь, премии Федерации профсоюзов Беларуси, международных премий или премий других государств, либо те, которые уже получили такие премии.

Материалы на конкурс предоставляются с 1 февраля по 30 мая 2023 года. Они представляют собой единый документ (включает в себя заявку и электронный вариант произведения), который необходимо направить на электронный адрес: k.turovski.premiya2013@yandex.by.

В заявке, которая составляется в произвольной форме, должны содержаться: краткие биографические сведения о соискателе, месте его жительства и регистрации, данные паспорта, контактные телефоны, краткая аннотация предлагаемого произведения; электронный вариант произведения (параметры настройки в редакторе Mikrosoft Word, размер шрифта 14 пт, шрифт Times New Roman), в соответствии с определенными объемами текстов.

Объем текста выдвигаемых литературных произведений не должен превышать: поэзия (цикл стихов, поэмы) – не более 100 тысяч знаков с пробелами; проза (рассказы, повести, роман) – не более 350 тысяч знаков с пробелами; драматургия – не более 200 тысяч знаков с пробелами; детская литература (поэзия и проза) – не более 150 тысяч знаков с пробелами; литературная публицистика и критика – не более 200 тысяч знаков с пробелами; в номинации «Открытие года» (поэзия, проза, детская литература) – те же критерии.

Решением Гомельского облисполкома создана комиссия по определению лауреатов премии «Литературная премия имени Кирилла Туровского», которая принимает решение о возможности присуждения премии участникам конкурса и представляет итоговый протокол в облисполком. Окончательное решение о присуждении или отказе в присуждении премии принимается Гомельским областным исполнительным комитетом. Торжественная церемония награждения лауреатов, по установившейся традиции, состоится в сентябре 2023 года.

Владимир ГАВРИЛОВИЧ, председатель комиссии Гомельского областного исполнительного комитета по определению лауреатов областной премии «Литературная премия имени Кирилла Туровского» в 2023 году.