С 10 по 14 февраля на территории Буда-Кошелевского района проводится профилактическая акция под условным наименованием «Безопасность пешехода!» направленная на предупреждение ДТП с участием УУДД.

Для сохранения жизни и здоровья пешеходов, для их безопасности проводится большая работа: строятся тротуары, благоустраиваются улицы, устанавливаются дорожные знаки, наносится дорожная разметка на проезжей части. Но все это само по себе не может обеспечить полную безопасность пешеходу без соблюдения и выполнения ими Правил дорожного движения.

В связи с этим хочется напомнить, что пешеходам запрещается:

переходить проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии разделительной полосы, а также в местах, где установлены пешеходные или дорожные ограждения;

ходить по дороге, обозначенной дорожным знаком 5.1. «Автомагистраль», за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха;

выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

В последнее время участники дорожного движения стали активно использовать современные средства персональной мобильности. К средствам персональной мобильности относят: электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения.

Для обеспечения безопасности при передвижении на средствах персональной мобильности рекомендуем соблюдать следующие правила:

— двигаться необходимо по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по тротуарам, пешеходной дорожке или обочине, не создавая препятствий для движения других пешеходов;

— перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу необходимо остановиться, убедиться что выход (выезд) на дорогу безопасен и только после этого пересекать проезжую часть со скоростью идущего шагом пешехода;

— передвигаться необходимо со скоростью, которая позволит в случае возникновения препятствия на пути безопасно остановиться, не прибегая к экстренному торможению, при этом скорость должна не превышать 25 км/ч;

— необходимо крепко держитесь за руль (при его наличии);

— нельзя перевозить других лиц вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренной конструкцией гаджета;

— во время движения нельзя отвлекаться на телефонные разговоры или просмотр сообщений на экране телефона, необходимо постоянно контролировать ситуацию вокруг себя, соблюдать безопасную дистанцию до других участников движения;

— заметив поблизости детей, снижайте скорость и будьте готовы к резкой смене движения маленьких пешеходов, которые обычно отличаются высокой подвижностью и непредсказуемостью;

— в темное время суток и при недостаточной видимости необходимо обозначить себя световозвращающими элементами, а на средстве персональной мобильности должна быть установлена фара (фонарь), позволяющая своевременно обнаружить препятствие для дорожного движения;

— запрещено управлять средствами персональной мобильности в состоянии опьянения или при плохом самочувствии.

Также важно, чтобы те, кто становится свидетелями и Вы видите, что по проезжей части передвигается, находится пьяный пешеход, велосипедист — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

ПОМНИТЕ: соблюдение Правил дорожного движения – это элемент общей культуры человека. Будьте вежливы по отношению к другим участникам движения.