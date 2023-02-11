Тела гражданки Беларуси и ее дочери нашли под обломками в турецком городе Кахраманмараш. Об этом БелТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

«Спасатели спецотряда «ЗУБР» МЧС Беларуси подтвердили посольству информацию об извлеченных из-под обломков в городе Кахраманмараш тел гражданки Беларуси и ее несовершеннолетней дочери, которые были опознаны близким родственником по линии супруга (гражданина Турции) погибшей», — сообщили в посольстве.

Днем ранее сообщалось, что с места поисковых работ в Кахраманмараше из-под завалов извлекли тела ее супруга (гражданина Турции) и одного из двух малолетних детей.

Источник: http://gp.by

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