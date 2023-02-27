Территориальный центр социального обслуживания населения приглашает людей с ограниченными физическими возможностями (инвалидов), имеющих образование швеи, для участия в проекте по адаптации инвалидов к трудовой деятельности на базе центра.

Кроме того, есть возможность обучить неработающих граждан, имеющих инвалидность, по профессии «швея» за счет средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь с последующим трудоустройством в рамках проекта.

За подробностями можно обращаться по телефону 7-73-52.