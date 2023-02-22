Наши противники планируют дальнейшие меры по дестабилизации ситуации в стране, заявил председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель на десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Он представил сенаторам законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».

«Несмотря на ту работу, которую мы проводим, наши противники планируют дальнейшие меры по дестабилизации ситуации в стране на фоне тех событий, которые происходят у нас на юге, на фоне других локальных конфликтов на постсоветском пространстве, других частях мира. Планы их распространяются на период 2024-2025 годов. Здесь весь контекст связан с устремлением их к нашим органам власти и управления, к совершению акций, направленных на подрыв стабильности в стране. Соответственно, мы докладываем об этих угрозах главе государства, предлагаем выработку конкретных мер, направленных, во-первых, на профилактику этих угроз, во-вторых, — на реальное создание механизмов воздействия», — сказал председатель КГБ.

«В этом плане были отработаны и внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность КГБ», — подчеркнул Иван Тертель.

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