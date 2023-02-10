В общественно-культурном центре гости познакомились с выставкой «Крыніца натхнення – Гомельшчына», посвященной юбилею региона. Участие в ее создании приняла и «Гомельская праўда».

Лирические песни о любви к родной земле и красоте нашего края подарили всем зрителям – представителям государственной власти, трудовых коллективов, интеллигенции и молодежи, а также делегациям Башкортостана, Брянской, Калининградской, Калужской областей России, Узбекистана и посольства Казахстана в Беларуси.

— На этой земле живут мастеровитые, трудолюбивые, мужественные люди, бесконечно преданные Родине. Своим упорным созидательным трудом вы превратили некогда патриархальный сельский край в индустриальный регион с высокой культурой, развитыми наукой, медициной, образованием. Вместе нам удалось возродить часть пострадавших от Чернобыльской аварии земель и создать достойные условия для жизни людей, — подчеркнул в приветственном адресе Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков добавил, что в этом емком обращении – уважение ко всем жителям региона, любовь к гомельской земле, поддержка во всех начинаниях, признание заслуг и уверенность, что Гомельщина никогда не подведет.

В видеопоздравлении премьер-министр Роман Головченко акцентировал внимание, что наша область — один из перспективных и экономически развитых регионов. Благодаря машиностроителям, металлургам, работникам химической, легкой и пищевой промышленности продукцию региона знают далеко за пределами страны. Нельзя не отметить заслуги работников АПК, которые успешно справляются с обеспечением продовольственной безопасности.

Также прозвучали приветственные адреса председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой, управляющего делами Президента Юрия Назарова. В них отмечено, что главное достояние региона — его трудолюбивые, талантливые, щедрые жители. Также достойным представителям области вручили почетные грамоты и благодарности Администрации Президента Беларуси, Совета министров и Совета Республики, управления делами Президента.

— Гомельская земля заряжает людей на большие дела и созидание, — отметил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. — Здесь находятся крупнейшие в СНГ и Европе стекольный и металлургический заводы. Вся добыча белорусской нефти и газа проводится на нашей земле. Главный приоритет социальной политики – жизнь и здоровье граждан. Последние пять лет наши выпускники стабильно первые по результатам ЦТ. Спортивная Гомельщина – индустрия с мощной базой. В активе наших земляков 28 олимпийских медалей разного достоинства. От-дельный повод для гордости — культурно-историческое наследие. Уважаемые жители области, нас почти 1,5 миллиона. Мы разные, но мы большая семья, которой выпала честь жить на прекрасной гомельской земле.

Председатель Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев наградил Ивана Крупко Орденом дружбы народов.

Также дипломы о присвоении звания «Почетный гражданин Гомельской области» были вручены первому олимпийскому чемпиону Леониду Гейштору, народной артистке Беларуси Людмиле Лавринович, народной артистке Беларуси Галине Павленок, генеральному директору РУП «ПО «Белоруснефть» Александру Ляхову, председателю СПК «50 лет Октября» Григорию Шпакову.

— Я горда, что родилась в Чечерске, живу и работаю в прекрасном Гомеле, служу моей любимой стране и народу Республики Беларусь, — подчеркнула Людмила Лавринович.

Источник: http://gp.by

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